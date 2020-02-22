إصابة شاب ليبي و3 أشخاص بينهم رضيعة في حادث تصادم بـ صحراوي وادي النطرون

أصيب شاب ليبى الجنسية و3 أشخاص آخرين بينهم رضيعة أشخاص وسحجات وكدمات واشتباه مابعد الارتجاج بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكى بالطريق الصحراوي عند الكيلو ٩٨ بدائرة مركز وادى النطرون وتم نقل المصابين للمستشفى التخصصي لاتخاذ العلاج اللازم.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكى ومصابين وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث عند الكيلو 98 بدائرة المركز إتجاه الإسكندرية.



