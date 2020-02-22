بهاء أبو شقة: اجتماع شهري مع رؤساء اللجان العامة للوفد

أعلن المستشار بهاء الدين، رئيس حزب الوفد، انعقاد لقائه مع رؤساء وسكرتيري عموم اللجان العامة للوفد ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المرأة والشباب في المحافظات، بشكل دوري كل شهر.





جاء ذلك خلال لقاء رئيس حزب الوفد مع رؤساء وسكرتيري عموم اللجان العامة للوفد ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المرأة والشباب في المحافظات، اليوم السبت، في بيت الأمة.





وأوضح "أبو شقة" أن الاجتماع سوف يناقش كل الأمور التي قامت به اللجان على مدار الشهر وما تم تحقيقه على أرض الواقع، خاصة أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مزيد من العمل والتواصل مع المواطنين وهذا هو دور حزب الوفد.