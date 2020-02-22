بعد سوبر هاتريك إيبار.. ميسي أفضل لاعب في التاريخ .. بالأرقام





وسجل ميسي 4 أهداف في المباراة، ليصل للهدف رقم 18 ، مؤكدًا صدارته لجدول هدافي الدوري الإسباني.





ويعرض صدى البلد الأرقام القياسية التي حققها ميسي بعد سوبر هاتريك إيبار اليوم





- أصبح ميسي أول لاعب في التاريخ يصل للهدف رقم 1000 بين تسجيل وصناعة





- أصبح ميسي أكثر لاعب يسجل ( هاتريك) في التاريخ، حيث سجل 48 هاتريك متفوقًا على منافسه اللدود كريستيانو رونالدو





- سجل ميسي 696 هدفًا في مسيرته ليقترب من تسجيل هدفه رقم 700

- صنع ميسي 306 اهداف في مسيرته.

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه نادي برشلونة، للفوز على نظيره نادي إيبار، بخمسة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.