AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد سوبر هاتريك إيبار.. ميسي أفضل لاعب في التاريخ .. بالأرقام

السبت 22/فبراير/2020 - 07:23 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
Advertisements
إسماعيل محمود
قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه نادي برشلونة، للفوز على نظيره نادي إيبار، بخمسة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وسجل ميسي 4 أهداف في المباراة، ليصل للهدف رقم 18 ، مؤكدًا صدارته لجدول هدافي الدوري الإسباني.

ويعرض صدى البلد الأرقام القياسية التي حققها ميسي بعد سوبر هاتريك إيبار اليوم

- أصبح ميسي أول لاعب في التاريخ يصل للهدف رقم 1000 بين تسجيل وصناعة 

- أصبح ميسي أكثر لاعب يسجل ( هاتريك) في التاريخ، حيث سجل 48 هاتريك متفوقًا على منافسه اللدود كريستيانو رونالدو

- سجل ميسي 696 هدفًا في مسيرته ليقترب من تسجيل هدفه رقم 700
 
- صنع ميسي 306 اهداف في مسيرته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميسي يصل للهدف الـ50 للمرة التاسعة في آخر 10 أعوام

متفوقًا على رونالدو وميسي .. صلاح الأكثر حسمًا عالميًا ..تفاصيل

كريستيانو رونالدو يحقق 5 أرقام ويضيف كالياري لضحاياه عقب هاتريك اليوم

نجم برشلونة يحقق رقما قياسيا في الدوري الإسباني.. تعرف عليه

ميسي يسجل هدفًا مارادونيًا أمام إيبار في الدوري الإسباني

ميسي يسجل هاتريك ويقود برشلونة للتقدم على إيبار في الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

كيفية صلاة الحاجة ودعائها .. تحقق الأمنيات ولا تُؤدى في 3 أوقات

بعد فيديو الرقص المثير.. أحدث ظهور للراقصة المتحولة جنسيا

مصادر عسكرية ليبية: القتلى الأتراك فى طرابلس رتب عليا ونُقلت جثامينهم إلى أنقرة فجرا

شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل.. تفاصيل

بعد الفوز بالسوبر الأفريقي والمصري.. مرتضى منصور ضيف أحمد موسى الليلة

كواليس السوبر الأفريقي والمحلي واستعدادات قمة الأهلي.. مرتضى منصور ضيف أحمد موسى الليلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو سعد يشارك في تخريج الدفعة الأولى من مشروع التعليم الترفيهي بالسعودية..صور

أحلى فاشونيستا.. 10 إطلالات لـ ​روان بن حسين​ بعد تصدرها تريند جوجل

بـ البوت وجاكيت كلاسيك.. جميلة عوض بإطلالة جريئة بـ ميلان