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رياضة

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

السبت 22/فبراير/2020 - 07:39 م
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية تونسية صعوبة لحاق الجزائري عبدالقادر بدران، مدافع نادي الترجي الرياضي، بمباراة الذهاب أمام نادي الزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخضع بدران اليوم السبت للفحص الطبي بالرنين المغناطيسي للتعرف على مدى إصابته، والتي حرمته من المشاركة في مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك منذ أسبوع في قطر.

وأظهرت الفحوصات عدم تعافي بدران من الإصابة بالرغم من تحسن حالته الصحية، لكن تأكد بشكل كبير عدم مشاركته في مباراة ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام نادي الزمالك.

وتقام مباراة فريقي الزمالك والترجي الجمعة القادمة الموافق يوم 28 فبراير، على ستاد القاهرة.
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