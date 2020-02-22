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توك شو

مفاجأة.. الملصق الإلكتروني يساعد على استرجاع السيارة حال سرقتها

السبت 22/فبراير/2020 - 07:42 م
الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
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حمزة شعيب
قال الدكتور إيهاب يوسف خبير فى إدارة المخاطر الأمنية، إن الدولة تتوجه نحو الرقمنة للسيطرة على كل شيء يسهل الخدمة على المواطنين.

وتابع الخبير الامنى خلال حواره ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"دور وزارة الداخلية لا يقتصر على محاربة الإرهاب فقط، ولكن دور الداخلية هام للغاية فى حل مشاكل الطرق ورفع كفاءة الطرق".

وأوضح:"مصر كانت من الدول المصنفة على مستوى العالم فى خطورة حوادث المرور وهو الأمر الذى كاد ان يعيق حركة السياحة".

وأردف:"الدول قامت بالكثير من الخطوات لتطوير الطرق لتقليل الحوادث وإستخدام التكنولوجيا الإلكترونية فى حل مشاكل المرور".

وأشار خبير إدارة المخاطر الامنية إلى أن الملصق الإلكتروني به كل بيانات السيارة ورقم هاتف السائق ويتم رصد المخالفات عبر حساسات موجودة بالشارع وهو الامر الذى يترتب عليه تقليل الفساد والمحسوبية، مضيفا ان الملصق الإلكتروني يساعد بسهولة على إعادة السيارة فى حالة سرقتها بعد تحديد مكانها.
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