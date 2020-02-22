الدوري السعودي.. النصر يعبر الحزم بثنائية.. فيديو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الفوز على مضيفه الحزم، بنتيجة (2-0)، ضمن مباريات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.





وسيطر نادي النصر على مجريات الشوط الأول بالكامل، يكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الحارس الجزائري مليك عسلة.





وفي الدقيقة 54، سجل عبد الإله العمري هدف النصر الأول في اللقاء، من ضربة رأسية بعدما تلقى كرة عرضية مميزة من سلطان الغنام.





وفي الدقيقة 88، تمكن يحيى الشهري من تسجيل الهدف الثاني لنادي النصر، بعدما راوغ الحارس مليك عسلة ليضع الكرة بسهولة في المرمى.





وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي النصر إلى 41 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين، خلف الهلال المتصدر بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الحزم عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.