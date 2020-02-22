AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي.. النصر يعبر الحزم بثنائية.. فيديو

السبت 22/فبراير/2020 - 07:45 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الفوز على مضيفه الحزم، بنتيجة (2-0)، ضمن مباريات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وسيطر نادي النصر على مجريات الشوط الأول بالكامل، يكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الحارس الجزائري مليك عسلة. 

وفي الدقيقة 54، سجل عبد الإله العمري هدف النصر الأول في اللقاء، من ضربة رأسية بعدما تلقى كرة عرضية مميزة من سلطان الغنام.

وفي الدقيقة 88، تمكن يحيى الشهري من تسجيل الهدف الثاني لنادي النصر، بعدما راوغ الحارس مليك عسلة ليضع الكرة بسهولة في المرمى.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي النصر إلى 41 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين، خلف الهلال المتصدر بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الحزم عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضمك يوجه إنذارا للأهلي بثنائية في الفيحاء بـ دورى المحترفين السعودي.. فيديو

فى لقاء مثير للجدل تحكيميًا..النصر يفوز على الفيحاء برباعية فى الدورى السعودى

دوري المحترفين السعودي | الاتفاق يفوز على التعاون بهدف نظيف

الدوري السعودي.. الهلال يكتسح العدالة 7 - صفر ويصعد لـ الوصافة

الدوري السعودي| الشباب يفوز على الحزم بهدف نظيف..فيديو

الدوري السعودي.. الوحدة يمطر شباك الحزم بخماسية

ترشيحاتنا

بعد خطوبتها من رجل أعمال.. فيديو جديد لـ شيما الحاج على أنغام "بنت الجيران"

تؤكد الشائعات.. منة عرفة تحضن على غزلان فى عقد قران

أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

زوجة قتيل لودر منشية الصدر: المتهم هدم منزلنا وقتل زوجي.. فيديو وصور

صحة القليوبية: السائح التشيكي مصاب بالتهاب رئوي وحالته لا علاقة لها بـ كورونا

أحمد شوبير يكشف مصير قمة الأهلي والزمالك.. وموعد وصول الحكام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو سعد يشارك في تخريج الدفعة الأولى من مشروع التعليم الترفيهي بالسعودية..صور

أحلى فاشونيستا.. 10 إطلالات لـ ​روان بن حسين​ بعد تصدرها تريند جوجل

بـ البوت وجاكيت كلاسيك.. جميلة عوض بإطلالة جريئة بـ ميلان