انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكليات التمريض بالجامعات اليوم

تشهد جامعة أسيوط اليوم الأحد، انطلاق فعاليات مؤتمرها الدولي الأول لكليات التمريض بالجامعات والثاني لكلية التمريض بالجامعة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بعنوان "جودة التعليم والصحة" والمستمرة أعماله على مدي ثلاثة أيام، وذلك بمشاركة أساتذة ورواد التمريض من جامعات المنيا وسوهاج وقنا وأسوان وأسيوط.





وصرّح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، بأن أعمال المؤتمر تنطلق في إطار الارتباط الوثيق بين مجال التمريض وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفعيل دورها في بناء مجتمع صحي يواكب أعلي درجات التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة، مؤكدًا أن التمريض يمثل واحدًا من الركائز الأساسية الهامة لمنظومة الرعاية الصحية والطبية المتكاملة التي تتمتع الجامعة والتي تحرص من خلالها على الحفاظ على دورها الريادي فى صعيد مصر وتحقيق أعلي درجات الجودة والأداء المتميز في جميع جوانب الخدمات والرعاية الصحية.





وحول تفاصيل المؤتمر، أوضحت الدكتورة سماح محمد عبد الله عميد كلية التمريض أن المؤتمر يناقش العديد من المحاور الهامة التي تتناول جودة الرعاية التمريضية والتعليم والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والتدريبية وكذلك التكامل بين الجامعات القومية والعالمية.





وسيعقد علي هامش المؤتمر عدد من ورش العمل التي تناقش موضوعات متعلقة بصحة المرأة والبحث العلمي وكتابة الأوراق العلمية إلي جانب ندوة حول قواعد الترقيات يلقيها مقرر لجنة الترقيات في التمريض الدكتورة نعمات محمد السيد.





كما أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر عقد اجتماع لجنة القطاع للتمريض برئاسة الدكتورة حريصة علي الشيمي رئيس لجنة القطاع وبمشاركة عمداء كليات التمريض بالجامعات المصرية والخاصة.