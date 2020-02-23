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تعليم

رئيس جامعة المنصورة يفتتح الملتقى الهندسي الأول .. اليوم

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:01 ص
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
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قســم التعليــــم
يفتتح اليوم الأحد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، ونواب رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، الملتقى الهندسي الأول الذى تنظمه كلية الهندسة بجامعة المنصورة على مدار يومين.

يأتي الملتقي انطلاقا من رؤية ورسالة الكلية وتحقيقا لأهدافها الاستراتيجية وتوصيات المجلس الاستشارى الصناعى بضرورة سد الفجوة بين الجامعة والصناعة وبين مواصفات الخريج واحتياجات سوق العمل.

وأكد عميد الكلية أن الملتقى الهندسي الأول من المقرر عقده وتطويره سنويا حتى 2030 وذلك فى تناغم مع خطة التنمية المستدامة للدولة يهدف فى دورته الأولى إلى تقديم شركات هندسية ذات مكانة في السوق المصري لأسرة الكلية (إدارة وأساتذة وطلاب وضيوف الملتقى) من ناحية وإبراز الممارسات المتميزة بالكلية على المستوى الفردى والجماعى لهذه الشركات وضيوف الملتقى وتقديم برامج الكلية برؤية جديدة من ناحية أخرى.

وأضاف الدكتور عبد العظيم بأن أهم فعاليات الملتقى ستكون الجلسة الافتتاحية بحضور رئيس الجامعة وقيادات الجامعة والكلية وأعضاء المجلس الاستشارى الصناعى وممثلى وزارات وشركات قومية.

وتتضمن أيضا مسابقات علمية مختلفة تظهر مهارات الطلاب (رالى سيارات وروبوت وخلافه)، ومعرض للملصقات العلمية لأهم الأبحاث التطبيقية، فى إطار حرص الكلية على تشجيع الباحثين للمساهمة فى حل مشكلات المجتمع .

وأشار إلى أن  الملتقى سيشارك فيه شباب الباحثين من المعيدين والمدرسين المساعدين وطلاب الدراسات العليا من الخارج والوافدين (ماجستير ودكتوراة) وشباب اعضاء هيئة التدريس حيث سيتم تدريب الباحثين وتشجيعهم على تقديم نتائج أبحاثهم للمستفيدين من رجال الصناعة والشركات.

كما سيتلقى الباحثين المشورة فى مشروعاتهم البحثية من كبار أعضاء هيئة التدريس والمتفرغين من رجال الصناعة والشركات والزملاء بعضهم البعض لتسهيل التفاعل بين المجموعات البحثية المختلفة لخلق تكامل بحثى.

 وستقوم الكلية بتشكيل لجان مشتركة من أعضاء هيئة التدريس ورجال الصناعة لتحكيم الأبحاث المعروضة كما سيتم تكريم أصحاب الأبحاث المميزة.

وسوف يتم عمل كتيب مجمع لأبحاث مختارة ومن ثم ارسالها الى جهات الاختصاص والشركاء للاطلاع عليها والاستفادة منها.

ويعد هذا المعرض جزء من نشاط الملتقى والذي يهدف الى تقليل الفجوة بين الجامعة والصناعة كما يعد خطوة على طريق التكامل بينهما.

وأضاف الدكتور عابد محمد نصر رئيس المجلس الاستشارى الصناعى بالكلية بأنه سيتم عقد ورش عمل لممثلى الشركات المشاركة فى الملتقى فى موضوعات مرتبطة باحتياجات سوق العمل وفرص التوظيف الاقليمية والدولية وعرض لقصص نجاح للشباب والطلاب والشركات الناشئة .

وأضاف بأنه سيتم خلال الملتقى توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات مجتمعية مختلفة وندوات وورش عمل تتضمن قضايا قومية فى إطار رؤية التنمية المستدامة للدولة 2030 يحاضر فيها شخصيات علمية مشهود لها بالجدارة.
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