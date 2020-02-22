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محافظات

محافظ دمياط : جهود مع كافة الجهات لتنمية قطاع الصيد والثروة السمكية

السبت 22/فبراير/2020 - 08:54 م
محافظ دمياط : تواصل
محافظ دمياط : تواصل مع الأجهزة المعنية لتنمية قطاع الصيد
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زينب الزغبي
بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عددا من المشكلات التى تواجه الصيادين خلال لقائها بممثلين عنهم، اليوم ،بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و ياقوت ورد رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج. 

حرصت المحافظ على الاستماع إلى كافة المطالب والمشكلات التى تمثلت فى زيادة التأمينات الاجتماعية على ملاك السفن فى الآونة الأخيرة وكذلك فرض رسوم على كل فرد فى ترخيص الملاحة مما يزيد الأعباء على أصحاب سفن الصيد وعدم إستخراج التراخيص وبالتالى توقف السفن.

فضلا عن المطلب الخاص بإعادة دراسة هيكلة سعر الفائدة لأجهزة التتبع والرادار والرماثات وفقًا لتوصيات مؤتمر الهيئة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية المنعقد الثاني عشر من فبراير الجارى. 

ووعدت محافظ دمياط بالتواصل مع كافة الجهات المعنية للتوصل إلى حل مناسب لتلك المطالب والمشكلات مؤكدة حرص الدولة بأجهزتها المختلفة  على تذليل كافة المعوقات التى تواجه الصيادين ووضع أُطر محددة لحماية حقوقهم وتنمية قطاع الصيد والثروة السمكية.
محافظ دمياط : جهود مع كافة الجهات لتنمية قطاع الصيد والثروة السمكية
محافظ دمياط : جهود مع كافة الجهات لتنمية قطاع الصيد والثروة السمكية
محافظ دمياط : جهود مع كافة الجهات لتنمية قطاع الصيد والثروة السمكية
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