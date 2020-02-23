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محافظات

من قلب الباسلة إلى تنزانيا .. عطور بورسعيد تظهر بقوة في معرض BEAUTY AFRICA EXPO 2020.. صور وفيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:28 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
شاركت بورسعيد في فعاليات معرض " BEAUTY AFRICA EXPO 2020  بتنزانيا " المتخصص فى العطور و مستحضرات التجميل فى العاصمة التنزانية دار السلام في الفترة من ٢١ الي ٢٣ فبراير ، بمشاركة ١٥  دولة. يف من الوزراء و رجال غرفة الصناعة و التجارة بتنزانيا .
 
ويشارك في فعاليات المعرض مجموعة متخصصة في صناعة العطور من خلال أحد المصانع التي انطلقت في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، محمد سعد صاحب مصنع عطور ب محافظة بورسعيد ان مصنع يقدم منتجات مصري ١٠٠٪؜ ، بجوده عالمية ، ولأول مرة تنقل الاستثمارات في مجال انتاج صناعات العطور بكل أنواعها من الخارج الي داخل مصر.

وأضاف أنه كان لمصر بصمة فى جميع المجالات التنموية بالقارة والتى كانت المحرك الرئيسي للمشاركة في  هذه المعارض للترويج المنتجات المصريه و التي نالت استحسان العملاء في مصر و الخارج .

جدير بالذكر أن معرض Beauty Africa Expo 2020 الحدث الرئيسي في تنزانيا الذي يجذب الزائرين من ١٥  دولة أفريقية.  سيقوم العارضون بعرض مجموعة واسعة من المنتجات من القطاعات التالية: الجمال ومستحضرات التجميل ، منتجات ومعدات الشعر ، العطور  ، اللياقة البدنية ، الصحة والطب.
من قلب الباسلة إلى تنزانيا .. عطور بورسعيد تظهر بقوة في معرض BEAUTY AFRICA EXPO 2020.. صور وفيديو
من قلب الباسلة إلى تنزانيا .. عطور بورسعيد تظهر بقوة في معرض BEAUTY AFRICA EXPO 2020.. صور وفيديو
من قلب الباسلة إلى تنزانيا .. عطور بورسعيد تظهر بقوة في معرض BEAUTY AFRICA EXPO 2020.. صور وفيديو
من قلب الباسلة إلى تنزانيا .. عطور بورسعيد تظهر بقوة في معرض BEAUTY AFRICA EXPO 2020.. صور وفيديو
من قلب الباسلة إلى تنزانيا .. عطور بورسعيد تظهر بقوة في معرض BEAUTY AFRICA EXPO 2020.. صور وفيديو
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