في استجابة لـ على مسئوليتى.. القوات المسلحة تعالج الطفلة رقية في مجمع الجلاء العسكري

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة صدق على علاج الطفلة رقية بمجمع الجلاء العسكري.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في إحدى حلقات البرنامج استغاثت مواطنة بالقوات المسلحة لعلاج حفيدتها".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" صدق وزير الدفاع على علاج حفيدة السيدة منى كمال الطفلة رقية بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" سيتم علاج الطفلة رقية في مجمع الجلاء الطبي العسكري، والقوات المسلحة تنفذ طلبات الشعب المصري والشعب المصري يثق ثقة مطلقة في القوات المسلحة المصرية".



