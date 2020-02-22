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في استجابة لـ على مسئوليتى.. القوات المسلحة تعالج الطفلة رقية في مجمع الجلاء العسكري

السبت 22/فبراير/2020 - 09:07 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  الفريق اول محمد زكي  القائد العام للقوات المسلحة صدق على علاج  الطفلة  رقية بمجمع الجلاء العسكري.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في إحدى حلقات البرنامج استغاثت مواطنة بالقوات المسلحة لعلاج حفيدتها".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  صدق  وزير الدفاع على علاج حفيدة السيدة منى كمال الطفلة رقية بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" سيتم علاج الطفلة رقية في مجمع الجلاء الطبي العسكري، والقوات المسلحة تنفذ طلبات الشعب المصري والشعب المصري يثق ثقة مطلقة في القوات المسلحة المصرية".

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