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ثقافة

ميدان التحرير علي موعد مع التاريخ.. مشروع التطوير يحوله الي مكان حضاري .. صور

السبت 22/فبراير/2020 - 09:10 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
حصل موقع صدي البلد علي مجموعة صور ننشرها،و تكشف مدي التقدم الذي يشهده مشروع تطوير ميدان التحرير.

ويظهر الميدان في الصور وقد تحول مكان حضاري بالفعل،خاصة بعد إنتهاء عملية وضع مسلة رمسيس الثاني كاملة في قلب الميدان.

مشروع تطوير الميدان تعمل فيه عدة جهات في لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتضم استشاريين على أعلى مستوى ومتخصصين في كافة المجالات.

وكشف د.خالد العناني وزير السياحة والآثار أن المشروع يهدف إلي تحويل الميدان إلى حديقة مفتوحة تليق بأسم مصر وبشكل يتحدث عنه كافة الزائرين الأجانب.

وتابع:وضعنا نباتات زراعية في أنحاء الميدان ونجهز أماكن لجلوس المواطنين عليها، ورصيف بشكل حضاري يليق بالشكل الأثري.

واضاف:مباني التحرير كلها ستكون بلون واحد وإضاءة واحدة، وممشى سياحي،وستتم إزاله كافة الإعلانات الموجودة على المباني المحيطة،ليكون الميدان بشكل حضاري.
ميدان التحرير علي موعد مع التاريخ.. مشروع التطوير يحوله الي مكان حضاري .. صور
ميدان التحرير علي موعد مع التاريخ.. مشروع التطوير يحوله الي مكان حضاري .. صور
ميدان التحرير علي موعد مع التاريخ.. مشروع التطوير يحوله الي مكان حضاري .. صور
ميدان التحرير علي موعد مع التاريخ.. مشروع التطوير يحوله الي مكان حضاري .. صور
ميدان التحرير علي موعد مع التاريخ.. مشروع التطوير يحوله الي مكان حضاري .. صور
ميدان التحرير علي موعد مع التاريخ.. مشروع التطوير يحوله الي مكان حضاري .. صور
ميدان التحرير علي موعد مع التاريخ.. مشروع التطوير يحوله الي مكان حضاري .. صور
ميدان التحرير علي موعد مع التاريخ.. مشروع التطوير يحوله الي مكان حضاري .. صور
ميدان التحرير علي موعد مع التاريخ.. مشروع التطوير يحوله الي مكان حضاري .. صور
ميدان التحرير علي موعد مع التاريخ.. مشروع التطوير يحوله الي مكان حضاري .. صور
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