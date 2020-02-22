وشهد شاهد من أهلها.. إخواني هارب يفضح مخطط لجان الإخوان الإلكترونية

خصصت الإعلامية أمانى الخياط، حلقة اليوم من برنامج الكبسولة للحديث عن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية وكيفية تلاعبهم بالأحداث وتضليل الرأى العام.





وعرضت الإعلامية خلال تقديمها برنامجها، فيديو لـ الإخوانى الهارب طارق قاسم وهو يتحدث عن تجارة الفيديوهات، موضحا:"هناك مجموعات إستغلت دوافع الشباب للمتاجرة بالفيديوهات وتصويرها وبيعها لقناة الجزيرة".





وتابع طارق قاسم:"جماعة الإخوان كانت بتقبض بالدولار مقابل كل فيديو يتم تصوير من شوارع القاهرة لزعزعة استقرار الدولة المصرية".





وأشارت الخياط إلى أن الهدف من وراء إعلام الإخوان صناعة الخلافة المزعومة وهدم الدول العربية.





وتتناول أمانى الخياط عبر برنامجها الكبسولة على إكسترا نيوز كشف كل ما يدور خلف الكواليس من ترتيبات ويخترق الحواجز ويحقق فيما وراء الأقوال والأفعال لكى نصل لما هو خلف القضايا، ونتعرف معه على واقع آخر لكشفها أمام الرأى العام بشفافية مطلقة ليكون هو الحكم.



