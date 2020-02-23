تحركات برلمانية بسبب انتشار ظاهرة انتحال صفة طبيب علاج طبيعي.. نواب: وسائل الإعلام أصبحت وسيلة الترويج لمثل هذه الأكاذيب.. ويؤكدون على ضرورة سن مزيد من التشريعات الصارمة لمعاقبة المخالفين

طلب إحاطة حول انتشار ظاهرة انتحال صفة طبيب علاج طبيعي

صحة البرلمان تحذر خريجي التربية الرياضية من ممارسة مهنة العلاج الطبيعي

برلماني: قانون العلاج الطبيعي الجديد يحمي المريض ويعاقب المنتحلين





أصبح انتحال صفة الطبيب ظاهرة منتشرة مؤخرًا خصوصا في مجال طب العلاج الطبيعي، فقد رصدت الصحة الكثير من المنتحلين الذين يفتحون عيادات في هذه المهنة تحت اسم أطباء علاج طبيعي غير مرخصة، والقيام بتمرينات غير مؤهلة مع المرضى، تؤدي إلى مضاعفة إصابتهم، في غياب رقابة وزارة الصحة لذلك تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول انتشار ظاهرة الإنتحال.





وأكد بركات، فى بيان صحفى له، أن بعض خريجى التربية الرياضية الدخلاء على مهنة العلاج الطبيعى يستخدمون الكهرباء فى جلسات العلاج عن طريق «الذبذبات الكهربائية» على جسد المريض، وهو ما يؤدى إلى فقدان الذاكرة لفترة قصيرة بعد تلقى جلسة العلاج الطبيعى، وشعور المريض بالألم الشديد فى العضلات، وأسفل الظهر وتزداد حالته سوءًا داخل دكاكين العلاج الطبيعى.





وقال إن القنوات الفضائية ووسائل الإعلام هى وسيلة الترويج لمثل هذا الأكاذيب، وبالتالى نحن بحاجة لسن مزيد من التشريعات الصارمة التى تعاقب أولا منتحلى صفة طبيب بعقوبة رادعة، وفى نفس الوقت تمنع أى طبيب من الظهور فى وسائل الإعلام أو الإدلاء باستشارات طبية قبل الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، فالفضائيات هى الباب الخلفى لتحقيق أرباح بالملايين.





وأشار إلى أنه يجب على وزارة الصحة ونقابة العلاج الطبيعى إصدار قائمة بالمراكز المرخصة والمسموح للمواطن أن يتلقى العلاج بها مع تحديد مهام الأطباء والعاملين ليعرف جميع الأطراف أدوارهم فلا يحدث أى تجاوز من أى طرف.





كما قال النائب محمد الشوري عضو لجنه الصحه بمجلس النواب، أن منتحلين صفه طبيب العلاج الطبيعي ويمارسون المهنة في عيادات غير مرخصة، يعرضون أنفسهم للسجن والغرامة وغلق المكان.





وأضاف "الشوري" في تصريحات لصدى البلد، أن العيادات التي تم ترخيصها في السنوات الماضيه خارج إطار قانون العقوبات الجديد الصادر بحق منتحلين صفه طبيب العلاج الطبيعي والعيادات الخاصه بالعلاج بالكهرباء.





أشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن ممارس مهنه طب العلاج الطبيعي يجب أن يكون خريج كلية طب العلاج الطبيعي بشهادة معتمدة رسمية، ولا يمكن لخريج كلية التربية الرياضية أن يمارس هذه المهمة أو فتح عيادة خاصة أو يتعرض للمسائلة القانونية.



