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اقتصاد

الهند تعلن اكتشاف حقول غنية بـ 3 آلاف طن من الذهب الخام

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:00 ص
ذهب
ذهب
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رويترز

 قالت مسؤولة حكومية في الهند إن بلادها اكتشفت حقول ذهب بها احتياطيات تتجاوز ثلاثة آلاف طن في ولاية أوتار براديش، كبرى الولايات الهندية من حيث عدد السكان.

وتستخرج الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، ما يتراوح بين طنين وثلاثة أطنان من الذهب سنويا وتعتمد على الواردات باهظة الثمن لتلبية الطلب المحلي بالكامل تقريبا والذي بلغ 843 طنا سنويا في المتوسط على مدى السنوات العشر المنصرمة.

وبسبب تعطشها للذهب، الذي يُستخدم بكثرة في صنع المجوهرات وتقديم القرابين للآلهة وفي حفلات الزواج المترفة، تكلفت الهند أكثر من 31 مليار دولار لاستيراده العام الماضي ليصبح بذلك الذهب ثاني أكبر معدن تستورده البلاد بعد النفط الخام.

وقالت روشان جاكوب رئيسة إدارة التعدين في ولاية أوتار براديش إن إدارات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات اكتشفت آثارا للذهب في منطقة سونبهادرا في الولاية الشمالية بعد أن أجرت مسحا للمنطقة على مدى أكثر من عشر سنوات.

وأضافت لرويترز ”وجدنا 2940 طنا في سون باهادي... وفي منطقة هاردي باهادي عثرنا على آثار 646 كيلوجراما من الخام“.

وتابعت أن الولاية تسعى الآن للحصول على تصاريح من الجهات المعنية بالبيئة والغابات قبل أن تطرح الاحتياطيات في عطاء.

وقالت أن مستوى تركيز الذهب في المنطقة يصل إلى حوالي ثلاثة جرامات في الطن الواحد من الخام وإن الولاية تعمل مع هيئة المسح الجيولوجي الهندية لتحديد كمية الذهب التي يمكن استخراجها من الحقول.

ودرست الهند مرة بعد مرة خطة لإحياء مجموعة من مناجم الذهب التي تعود إلى أيام الاستعمار في ولاية كارناتاكا الجنوبية لكن المشروع لم يخرج للنور بسبب تكهنات بضعف الإنتاج وارتفاع التكاليف.

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