غدًا.. بنت مصر يناقش مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي

يستضيف برنامج "بنت مصر"، على قناة الدلتا الفضائية، غدًا، الدكتورة أسماء الجيوشي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الآداب جامعة المنصورة، والدكتور تامر الشرباصي، الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة.





ويدور موضوع الحلقة حول دور المرأة في مواجهة مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، من الناحية الإعلامية والاجتماعية، وتأثير ذلك على المجتمع، خاصة مع انتشار ظاهرة تداول الأخبار الزائفة عبر مواقع السوشيال ميديا.





ويذاع البرنامج في الثالثة عصرًا على الهواء مباشرة، تحت إشراف الإعلامية سوزان الحو، رئيس قناة الدلتا الفضائية، ومن تقديم الإعلامية، أميرة التطاوي، وإعداد الإعلاميات، إيمان بشت ونجلاء هاشم، ورضوى بركات، وإخراج شيرين صبري ومصطفى النادي وعبد العزيز الزواوي.



