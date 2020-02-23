نعيمة تناشد صرف معاش تكافل وكرامة للإنفاق على ابنها الوحيد

استغاثت السيدة نعيمة محمد عبد الشافى محمد، المقيمة في قرية الجرايدة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم الحصول على معاش تكافل وكرامة نظرا لعدم وجود دخل ثابت، وأشارت إلى أنها متزوجة من عامل زراعى لا يوجد لديه دخل ثابت ولديهم طفل مما يعنى أحقيتى فى الحصول على المعاش.

وتقول فى رسالتها : تقدمت بأوراقى إلى الشئون الاجتماعية بقرية الجرايدة، وذلك بتاريخ 25/2/2017 ومنذ هذا التاريخ أذهب إلى الشئون الاجتماعية ولا يوجد أى جديد، ولم يتم حسم الأمر فى طلبى حتى الآن دون سبب واضح، علما بأننى لدى ابن وزوجى لا يعمل وليس لدى أى مصدر دخل ثابت".

وناشدت السيدة التى تحمل رقم قومى 28110211501109 المسئولين ضرورة التدخل لصرف المعاش حتى يمكنها الإنفاق على طفلها الصغير ومواجهة صعوبة المعيشة، للتواصل مع الحالة : 01008364650

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360