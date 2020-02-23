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فن

أيمن صابر: عمرو دياب نمبر وان.. وأتمني تقديم دويتو مع شيرين عبد الوهاب

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:03 ص
أيمن صابر
أيمن صابر
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محمد نحلة

كشف المطرب أيمن صابر عن المطربين الذي يود أن يقدم معهم دويتو، قائلا  «أتمنى أن أقدم أغنية مع تامر عاشور وأنغام والمطربة شيرين عبد الوهاب».


وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد" أن مثله الأعلى في الغناء الفنان عمرو دياب، لافتا إلى أنه نموذج لكل مطرب وقصة كفاح يجب أن تدرس، مؤكدا أنه نمبر وان الأغنية.


أيمن صابر قدّم أول أغنية له من ألحانه الخاصة وتحمل اسم "روحي معاك" في 2010 ، وبعدها قدّم "دويتو" مع صديقه حمادة سعيد بعنوان "لون ماضينا" في 2011 وفي عام 2012 قام بغناء دعاء ديني، وكانت انطلاقته في 2016 بأغنية "اتعودت غيبتك" ومع بداية عام 2019 أصدر أول فيديو كليب بعنوان "بحنلها" والذي قام بتصويره في لبنان مع المخرجة راندلا قديح بالتعاون مع أحمد عِوَض وألحانه.


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