أطفالنا مهددون بالغرق.. أهالى كفر أبو الديب بالشرقية يطالبون بإنشاء كوبرى مشاة.. صور





قال عرفات سعيد، من أهالى قرية كفر أبو الديب، إن القرية تابعة لمركز الإبراهيمية، يقدر عدد سكانها بحوالى 20 ألف نسمة، ويتبعها 11 عزبة هي" المزارقة – السطايحة- أبوعمر- الحاج حسن عواد- البكاكارة – المهدواة – كاظم أغا أبوسعيد ببك- الأزهري- عزبة عبد المجيد" وتعانى من نقص شديد فى الخدمات حيث لا يوجد بالقرية أى مدارس على الإطلاق، ويذهب التلاميذ فى مرحلة التعليم الأساسى إلى مدارس قرية الخضرية للتعليم.





وأضاف أن الأطفال يتعرضون للخطر يوميا، أثناء المرور على مأسور مياه مرتان يوميا للذهاب لتعليم، موضحا سبق وناشدنا المحليات بعمل كوبرى مشاة أسوة بعدد من القرى المجاورة، لكى يسهل عملية مرور الأطفال لمدارسهم وخاصة أن أغلبهم أطفال صغار يصعب السيطرة عليهم وإقناعهم بالسير فى الطريق العام ولكنهم يفضلون المرور على ماسورة المياه التى تختصر المسافة بشكل كبير عن السير على الأقدام للوصول إلى منازلهم، والفترة الماضية تعرض عدد من الأطفال للسقوط فى مياه البحر وتمكن الشباب من إنقاذهم فور سقوطهم.







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استغاث أهالى قرية كفر أبو الديب التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بالمسؤولين عبر خدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من المعاناة التى يتعرض لها يوميا أطفال القرية، أثناء الذهاب إلى مدرسة للتعليم الأساسى بقرية الخضارية والمرور على ماسورة مياه، لعدم وجود كوبرى مشاة يمر عليه الأطفال.