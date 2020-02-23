AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أطفالنا مهددون بالغرق.. أهالى كفر أبو الديب بالشرقية يطالبون بإنشاء كوبرى مشاة.. صور

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:02 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث أهالى قرية كفر أبو الديب التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بالمسؤولين عبر خدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من المعاناة التى يتعرض لها يوميا أطفال القرية، أثناء الذهاب إلى مدرسة للتعليم الأساسى بقرية الخضارية والمرور على ماسورة مياه، لعدم وجود كوبرى مشاة يمر عليه الأطفال.

قال عرفات سعيد، من أهالى قرية كفر أبو الديب، إن القرية تابعة لمركز الإبراهيمية، يقدر عدد سكانها بحوالى 20 ألف نسمة، ويتبعها 11 عزبة هي" المزارقة – السطايحة- أبوعمر- الحاج حسن عواد- البكاكارة – المهدواة – كاظم أغا أبوسعيد ببك- الأزهري- عزبة عبد المجيد" وتعانى من نقص شديد فى الخدمات حيث لا يوجد بالقرية أى مدارس على الإطلاق، ويذهب التلاميذ فى مرحلة التعليم الأساسى إلى مدارس قرية الخضرية للتعليم.

وأضاف أن الأطفال يتعرضون للخطر يوميا، أثناء المرور على مأسور مياه مرتان يوميا للذهاب لتعليم، موضحا سبق وناشدنا المحليات بعمل كوبرى مشاة أسوة بعدد من القرى المجاورة، لكى يسهل عملية مرور الأطفال لمدارسهم وخاصة أن أغلبهم أطفال صغار يصعب السيطرة عليهم وإقناعهم بالسير فى الطريق العام ولكنهم يفضلون المرور على ماسورة المياه التى تختصر المسافة بشكل كبير عن السير على الأقدام للوصول إلى منازلهم، والفترة الماضية تعرض عدد من الأطفال للسقوط فى مياه البحر وتمكن الشباب من إنقاذهم فور سقوطهم.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوبري البحر يهدد حياة 50 ألف نسمة.. أهالي عزبة وهدان ببلبيس فى الشرقية يستغيثون بالمسئولين من تهالكه

أهالي منشأة القناطر بالجيزة يشكون من طفح مياه الصرف

غرق قرية كفر حشاد.. خناقة مكتب بريد وشركة المياه على 800 جنيه في الغربية

"القابضة للمياه" تستجيب لشكوى أهالي عزبة التل بمحافظة الدقهلية

مش عارفين نمشى.. أهالى قرية عبد الجواد يطالبون برصف طرق القرية بعد تحولها لبرك طين.. صور

جولات تحت الأمطار.. أهالي كفر الشيخ: المحافظ رجل ميداني وبيحب الشغل.. صور

ترشيحاتنا

تصريحات مستفزة .. محمد رمضان يثير الغضب على تويتر ومتابع: شبع بعد جوع

شالت عضمة واحدة.. تفاصيل عملية تجميل خضعت لها حلا شيحة

رسائل نارية من جمهور الأهلي لـ كهرباء بعد قرار إيقافه لآخر الموسم

ناسا تحذر.. كويكب كبير يقترب بشدة من الأرض الليلة.. تفاصيل

فضل شهر رجب.. إليك 4 طاعات يستحب الإكثار منها

غضب عارم.. شوبير يكشف قرارات الأهلى القوية ضد اتحاد الكرة بعد عقوبات السوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار برفقته

بـ فستان ستان مكشوف.. نسرين طافش تحتفل بـ 7 ملايين متابع لها على إنستجرام.. شاهد

بفستان قصير.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة شتوية مميزة.. شاهد