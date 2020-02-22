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اتصالات البرلمان: مناقشة مشروع قانون يقلل عمليات النصب قريبا.. تفاصيل

السبت 22/فبراير/2020 - 10:41 م
النائب أحمد بدوي،
النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب
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أسامة علي
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه يتم الآن تنفيذ قانون تقنية المعلومات وسيتم غدا التصويت على قانون حماية البيانات الشخصية بمجلس النواب.


وتابع "بدوي"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"،أن لجنة الاتصالات ستبدأ فى أول مارس مناقشة قانون "المعاملات الإلكترونية" الذي ينظم عملية الإعلانات على السوشيال ميديا.

وأضاف أن قانون "المعاملات الإلكترونية" المعاملات التجارية على الإنترنت، ويقلل عمليات النصب التى تتم على المواطنين من خلال بيع منتجات مغشوشة أو منتهية الصلاحية.

وفى سياق آخر أوضح بدوى إن أكثر من 65% من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بمصر يستخدمون سلبيات السوشيال ميديا  والـ 35% يستخدمون الإيجابيات، وتم رصد 2500 صفحة خلال 90 يوما تحتوي على إعلانات وهمية، كإعلانات عن أدوية مجهولة المصدر،ومصر بها 10 ملايين حساب مجهول.

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