جمارك السخنة تحبط تهريب اسطمبات مستعملة بـ1.6 مليون جنيه

أحبطت جمارك السخنة برئاسة محمود عبد النعيم، محاولة تهريب اسطمبات مستعملة من لدائن، قادمة من الإمارات بقيمة 1.6 مليون جنيه.

قال مصدر جمركي في تصريحات له، إن الشحنة الواردة طبقا لما جاء بمستنداتها كانت عبارة عن47 اسطمبة معدنية متهالكة إمارتية المنشأ، إلا أن المعاينة أثبتت وجود مطبوعات باللغة الصينية و اكتشاف ان المنتج من لدائن، بغرض التهرب .

تم تشكيل لجنة جمركية من " فرج عبد القادر،محمد مبروك ،محمود عبد الله،خالد عبدالجابر،أحمد عبد النبي،السيد عبد العزيز،محمد عباس،نصر حسن الله،عاطف السيد" وتحرير محضر بالواقعة وإخطار محمود عبد النعيم مدير عام جمارك السخنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي