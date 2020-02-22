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محافظ الشرقية يطالب بتأجير الوحدات الصحية للأطباء .. فيديو

السبت 22/فبراير/2020 - 10:22 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، إنه فوجئ خلال جولاته على المدارس بغياب فصول ومدارس كاملة، وأن الطلاب يغيبون للذهاب للدروس الخصوصية 7 صباحا، مؤكدا أنه يجد دُفعة كاملة مثل الصف الاول او الثاني الثانوي لا تحضر.

وتساءل محافظ الشرقية، خلال حواره مع الاعلامى محمد الباز فى برنامج 90 دقيقة بقناة المحور، لماذا لا نعترف بالدروس الخصوصية طالما فشلنا فى حلها على مدار السنوات الماضية بل إن دعوات مواجهتها تجعلها اكثر انتشارا.

وأكد، أن مراكز الدروس الخصوصية لديهم إمكانيات تفوق المدارس " لماذا لا نقننها وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم "، لافتا إلى أن أقل شئ فى الكفور لديه القدرة على دفع من 500 إلى 1000 جنيه.

واقترح محافظ الشرقية، أن الطالب الذى يحضر للمدرسة لا يدفع المصروفات والطالب الذى يغيب يدفع التكلفة كاملة لأن هذا الطالب يدفع للدروس الخصوصية خلال فترة غيابه وطالما دفع للدروس الخصوصية وبذلك يكون لديه القدرة لدفع المصروفات الدراسية كاملة.

واقترح الدكتور ممدوح غراب،  محافظ الشرقية ، استغلال مراكز الوحدة الصحية التى تكون على مستوي عال جدا ولا يوجد بها أطباء ، من خلال تأجير هذه الوحدات الصحية للأطباء بشروط منها سعر للكشف وتوفير التخصصات لمدة زمنية .
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