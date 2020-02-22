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رياضة

الجماهير تدعم وليد سليمان بهاشتاج الحاوي أسطورة أهلاويه | ومغردون: حقك علينا

السبت 22/فبراير/2020 - 10:35 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الحاوي_أسطورة_أهلاويه دعما للاعب النادي الاهلي، وليد سليمان، بعد الإعتداء عليه من إمام عاشور لاعب نادي الزمالك. 

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :


‏الرد لازم يكون في الملعب لازم يخرجوا واكلين علقة موت في الكورة مش ببلطجة وقلة الأدب بتاعتهم لا علقة كروية تعرفهم مكانهم الطبيعي. 
لاعبي الأهلي ننتظر الرد يوم الاثنين
‎#الحاوي_اسطوره_اهلاويه

‏وليد سليمان راح جاب بطولة أفريقيا في 2012 من قلب رادس، لو عملها زملكاوي في تاريخ أفسم بالله كان هيبقي بالنسبالهم الرمز الأكبر في تاريخ النادي.. وليد تاريخ كروي يفتخر بيه كل أهلاوي.. دومت أسطورة يا وليد بيه سليمان
‎#الحاوي_اسطوره_اهلاويه

‏وليد سليمان اسطورة اهلاويه .. ابن لم يولد داخل النادى ولكن انتماؤه وعشقه للاهلى اقوى من كتير اتربوا فيه ومتمرش فيهم 
وليد كان هيموت حرفيا وامتنع عن الاكل علشان كان عايز يجى الاهلى ابو سليم حبيب كل اهلاوى محترم 
ربنا يحميه ويرفعه دايما فوق  ‎#الحاوي_اسطوره_اهلاويه

‏حقك على راسنا يا ابو سليم
‎#الحاوي_اسطوره_اهلاويه

‏الجميل خلق ولعب افتقدناك فعلا في الماتش ‎#الحاوي_اسطوره_اهلاويه

‏حقك علينا يابو سليم 🤦‍♀️ انت بس معلم عليهم جامد طول تاريخك ف ماصدق انه يلاقي فرصه زي كده علشان يطلع غل من اللي جواه فيك.. بس ده بيدل إنه ماشافش ربع ساعة تربيه #الحاوي_اسطوره_اهلاويه

‏وليد يا سليمان انت بتلعب للكيان 😍 ‎#الحاوي_اسطوره_اهلاويه 

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