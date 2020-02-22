ترامب يصف ابنه الأصغر بالعبقري للسخرية من أوباما والديمقراطيين

احضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ابنه الأصغر خلال جولته في لاس فيجاس يوم الجمعة ، وهو أمر نادر الحدوث ، حيث دارت محادثة بينه وبين ابنه بارون.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، بينما كان يخوض ترامب جولته للترويح لاقتراحه بشأن منظومة الرعاية الصحية المدفوعة لشخص واحد ، قال ترامب إن ابنه الأصغر كان بإمكانه إنشاء موقع رعاية صحية أفضل من ما جاء في سوق أوباماكاري المفتوح ، حيث كان من المفترض أن يشترك الناس في التسجيل لخطة.





وقال ترامب عن إدارة أوباما وبرنامج الرعاية الصحية الذي يحمل الاسم نفسه للرئيس السابق: "إننا ندير الأمر بشكل أفضل بكثير مما فعلنا" مضيفًا " لديّ ابن في المنزل ، يبلغ من العمر 13 عامًا، إنه عبقري مع أجهزة الكمبيوتر يمكنه أن يصمم نظام رعاية صحية أفضل من صممه في العهد السابق" في إشارة ساخرة من أوباما وحزبه الديمقراطي.



