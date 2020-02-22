انفلات اخلاقى.. جابر نصار يعلق على أحداث مباراة السوبر المصرى..فيديو

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، عند تقييم الوضع فى مصر خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، لا يمكن فصله عن السنوات الماضية والسنوات المقبلة، معقبا:" مصر مرت بأزمات تتعلق بحياة الدولة واستقرارها".





وأضاف نصار خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" تقديم الاعلامى خالد أبو بكر، أن التغيرات الكبرى التى حدثت بعد أحداث 2011 ، اثرت على الشخصية المصرية والنسيج الاجتماعي، ودليل على ذلك الانفلات الأخلاقى الذى حدث بعد مباراة كأس السوبر بين الاهلى والزمالك.



