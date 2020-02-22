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انفلات اخلاقى.. جابر نصار يعلق على أحداث مباراة السوبر المصرى..فيديو

السبت 22/فبراير/2020 - 10:43 م
الدكتور جابر نصار
الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق
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أسامة علي

قال الدكتور جابر نصار  رئيس جامعة القاهرة السابق، عند تقييم الوضع فى مصر خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، لا يمكن فصله عن السنوات الماضية والسنوات المقبلة، معقبا:" مصر مرت بأزمات تتعلق بحياة الدولة واستقرارها".


وأضاف نصار خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" تقديم الاعلامى خالد أبو بكر، أن التغيرات الكبرى التى حدثت بعد أحداث 2011 ، اثرت على الشخصية المصرية والنسيج الاجتماعي، ودليل على ذلك الانفلات الأخلاقى الذى حدث بعد مباراة كأس السوبر بين الاهلى والزمالك.


وتابع رئيس جامعة القاهرة السابق، التغير السلبي فى الشخصية المصرية، كانت نتيجته التركيز على المشهد السلبي "احداث الاهلى والزمالك" وتجاهل المشهد  الايجابى:"تكريم الدكتور مجدى يعقوب بالإمارات".


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