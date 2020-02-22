AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صانع الأمل.. وائل الإبراشي: مجدي يعقوب صورة مشرفة لمصر

السبت 22/فبراير/2020 - 10:45 م
مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الدكتور مجدي يعقوب صانع من صناع الأمل؛ لافتًا إلى أنه يمثل صورة مبهرة ومشرفة لمصر. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولي بالتليفزيون المصري»: أن الدكتور مجدي يعقوب ساهم في علاج الملايين من مرضى القلب؛ منوهًا أن التكريم الذي ناله منذ أيام في الإمارات يشرف جميع المصريين.

وأعلن "الإبراشي"، أنه تم الاتفاق مع العالم المصري مجدي يعقوب على إجراء لقاء تلفزيوني مطول في شهر مارس القادم. 

تصدر الدكتور مجدي يعقوب تريند تويتر فى مصر والإمارات على مدار الساعات الماضية تكريمًا من المغردين على موقع التواصل الاجتماعى لجراح القلب المصرى العالمى السير مجدى يعقوب، وذلك بعد تكريمه من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الذى قلد الدكتور مجدى يعقوب بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنسانى لقاء جهوده فى العمل الخيرى والإنسانى وإنجازاته الطبية والعلمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حاكم دبي يكرم مجدي يعقوب بوشاح بن راشد للعمل الإنساني | شاهد

البروفيسور مجدي يعقوب يسقط أرضا.. ولفتة طيبة من سميح ساويرس تجاهه.. فيديو

راندا البحيرى لـ مجدي يعقوب: مبروك يا أحسن دكتور في العالم

أمير كرارة لمجدى يعقوب بعد تكريمه بدبى: ربنا يطول فى عمرك

جمال شعبان لـ مجدى يعقوب: الاسطورة الحقيقي

فخر مصر.. شريف منير يوجه رسالة إلى مجدي يعقوب

ترشيحاتنا

يسرا اللوزي تهين أحمد حاتم.. وزينة لـ أحمد عز: أرجع يا دكر.. وشهيرة تكشف حقيقة خلع الحجاب

المتعة الحرام.. تفاصيل سقوط شبكة دعارة يقودها رجل وزوجته بشبرا الخيمة

حقك علينا يا كبير.. أحمد السعدني يوجه رسالة لـ وليد سليمان بعد اعتداء إمام عاشور عليه

انتظروا قرارات لجنة الانضباط.. أحمد موسى: لقاء قمة مع مرتضى منصور بعد قليل.. فيديو

تعليق هاني شاكر على إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر المصري

فتاة طوخ اتهمتهم باغتصابها.. إخلاء سبيل 4 شباب بالقليوبية.. اعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق من الزمالك على مشادات مباراة السوبر المصري

عقوبات علي اتحاد الكرة.. حيثيات حكم المحكمة الدولية بتغريم الإسماعيلي 20 مليون جنيه

اخبار السيارات.. انخفاض جديد في أسعار شيفروليه chevrolet .. ونصائح قبل شراء المستعمل وأسعار شيري chery اليوم