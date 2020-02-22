صانع الأمل.. وائل الإبراشي: مجدي يعقوب صورة مشرفة لمصر

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الدكتور مجدي يعقوب صانع من صناع الأمل؛ لافتًا إلى أنه يمثل صورة مبهرة ومشرفة لمصر.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولي بالتليفزيون المصري»: أن الدكتور مجدي يعقوب ساهم في علاج الملايين من مرضى القلب؛ منوهًا أن التكريم الذي ناله منذ أيام في الإمارات يشرف جميع المصريين.





وأعلن "الإبراشي"، أنه تم الاتفاق مع العالم المصري مجدي يعقوب على إجراء لقاء تلفزيوني مطول في شهر مارس القادم.





تصدر الدكتور مجدي يعقوب تريند تويتر فى مصر والإمارات على مدار الساعات الماضية تكريمًا من المغردين على موقع التواصل الاجتماعى لجراح القلب المصرى العالمى السير مجدى يعقوب، وذلك بعد تكريمه من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الذى قلد الدكتور مجدى يعقوب بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنسانى لقاء جهوده فى العمل الخيرى والإنسانى وإنجازاته الطبية والعلمية.