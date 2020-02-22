AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة عمارتين بجوار كنيسة العذراء بالأقصر لاستكمال مشروع طريق الكباش

السبت 22/فبراير/2020 - 11:46 م
إزالة عمارتين بجوار
إزالة عمارتين بجوار كنيسة العذراء بالأقصر
Advertisements
شمس يونس
نفذت الوحدة المحلية لمركز الأقصر اليوم السبت أعمال إزالة عمارتين بجوار كنيسة السيدة العذراء بالأقصر، وفق تعليمات رئيس الجمهورية في شأن المشروع القومي لأعمال إعادة إحياء طريق الكباش وإزالة المعوقات المتداخلة على المشروع تحت إشراف محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم.

وأعلنت المحافظة عن استكمال أعمال إعادة إحياء طريق الكباش الفرعونى الذى يربط بين معبدى الأقصر والكرنك.

ويجرى أعمال إزالة عمارتين بجوار كنيسة السيدة العذراء تمهيدًا لإنهاء العمل بصورة مميزة تساعد فى جذب ملايين السائحين من مختلف دول العالم، وتستعد له مصر فور إنهائه بإعداد أكبر حفل دولى عالمى لافتتاحه رسميًا. 

والمشروع يهدف لتحويل الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح، ليعود الطريق إلى سابق عهده في حقبة مهمة من تاريخ مصر الفرعوني، ليكون دليلًا على إبداع فن العمارة المصرية القديمة، ومقصدًا للسياحة العالمية، الذى يمتد بطول 2700 متر، من معبد الأقصر حتى معبد الكرنك.
إزالة عمارتين بجوار كنيسة العذراء بالأقصر لاستكمال مشروع طريق الكباش
إزالة عمارتين بجوار كنيسة العذراء بالأقصر لاستكمال مشروع طريق الكباش
إزالة عمارتين بجوار كنيسة العذراء بالأقصر لاستكمال مشروع طريق الكباش
إزالة عمارتين بجوار كنيسة العذراء بالأقصر لاستكمال مشروع طريق الكباش
إزالة عمارتين بجوار كنيسة العذراء بالأقصر لاستكمال مشروع طريق الكباش
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأكيدا لانفراد صدى البلد | السياحة والآثار تكشف حقيقة الكباش المنقولة من الكرنك إلى التحرير

نقل تماثيل أبو الهول من الكرنك إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير

الأقصر تستعد لنقل 4 كباش من الكرنك إلى ميدان التحرير الأسبوع القادم

شاهد.. السياح يلتقطون صورا تذكارية مع وزير الآثار بالأقصر

شاهد.. صور خاصة لـ كباش التحرير أثناء ترميمها قبل نقلها لوسط الميدان

ترشيحاتنا

خسر فى 10 مباريات وتعادل 6.. تاريخ مشاركة شيكابالا مع الزمالك أمام الأهلي

وداعا لآلام المعدة .. 4 خضراوات طبيعية تقضي على مشاكلها

محمد رمضان يتحدى: من يدعو لمقاطعتي نقطة في بحر جمهوري

فصلوا رأسه عن جسده وشقوا صدره.. جريمة بشعة تهز الدقهلية.. تفاصيل

تعليق هاني شاكر على إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر المصري

هاجم كهربا.. المدير الفني الأسبق للزمالك يعلق على أحداث مباراة السوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق من الزمالك على مشادات مباراة السوبر المصري

عقوبات علي اتحاد الكرة.. حيثيات حكم المحكمة الدولية بتغريم الإسماعيلي 20 مليون جنيه

اخبار السيارات.. انخفاض جديد في أسعار شيفروليه chevrolet .. ونصائح قبل شراء المستعمل وأسعار شيري chery اليوم