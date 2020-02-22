إزالة عمارتين بجوار كنيسة العذراء بالأقصر لاستكمال مشروع طريق الكباش

نفذت الوحدة المحلية لمركز الأقصر اليوم السبت أعمال إزالة عمارتين بجوار كنيسة السيدة العذراء بالأقصر، وفق تعليمات رئيس الجمهورية في شأن المشروع القومي لأعمال إعادة إحياء طريق الكباش وإزالة المعوقات المتداخلة على المشروع تحت إشراف محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم.





وأعلنت المحافظة عن استكمال أعمال إعادة إحياء طريق الكباش الفرعونى الذى يربط بين معبدى الأقصر والكرنك.





ويجرى أعمال إزالة عمارتين بجوار كنيسة السيدة العذراء تمهيدًا لإنهاء العمل بصورة مميزة تساعد فى جذب ملايين السائحين من مختلف دول العالم، وتستعد له مصر فور إنهائه بإعداد أكبر حفل دولى عالمى لافتتاحه رسميًا.





والمشروع يهدف لتحويل الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح، ليعود الطريق إلى سابق عهده في حقبة مهمة من تاريخ مصر الفرعوني، ليكون دليلًا على إبداع فن العمارة المصرية القديمة، ومقصدًا للسياحة العالمية، الذى يمتد بطول 2700 متر، من معبد الأقصر حتى معبد الكرنك.