اليوم.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1441هـ / 2020م

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أنه تقرر فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020م وحتى الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020م وفق التعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.





أكدت القباج أنه يتم تكثيف الجهود نحو توفير أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات وتم الاستعداد مبكرا لموسم الحج لهذا العام بما يحقق التميز فى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى أن العام الجارى يشهد عددا من التيسيرات للضوابط الخاصة بالتقديم لحج الجمعيات للمرة الأولى تيسيرا على حجيج بيت الله الحرام، وأضافت القباج أن المؤسسة القومية لتيسير الحج قد أنهت مبكرا كافة التعاقدات الخاصة بالسكن والنقل واختيار أفضل الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكافة برامج الحج وفقًا للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى حيث يتضمن برنامج الحج لهذا العام 4 مستويات تناسب مع جميع المستويات الاقتصادية.





وصرح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بأن التقديم سيتم من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية (عضو عامل او منتسب ) عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل في 1/1/2020م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.





وأضاف عبد الموجود أنه من ضمن الضوابط المنظمة لهذا العام أن يكون المتقدم قادر على أداء المناسك بالاعتماد على نفسه ويشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عامًا وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم إضافة إلى أنه لم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج اعتبارًا من عام 2015م فيما بعدها، على أن تقدم الطلبات للإدارات الإجتماعية التابع لها الجمعية وفقًا للنموذج المعد لذلك وسيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو بالتسجيل غير في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة ويمكن للراغبين فى التقدم الاطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg



