إزالة 24 حالة تعدٍ على مساحة 1437 مترًا في كفر الشيخ.. صور

واصلت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، اليوم، تنفيذ حملات الموجه 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، واسترداد أراضي الدولة، وحق الشعب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقاد الحملات اليوم، في مركز الرياض، المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، اللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، والعميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة الرياض.





وأسفرت الحملة عن تنفيذ 24 قرارًا بإجمالي مساحة 1437 مترًا مربعًا، منها 19 حالة تعدٍ على أملاك الري بمساحة 1380 مترًا مربعًا، و5 حالات أكشاك، وتعدٍ على شارع بنطاق الوحدة المحلية لقرية أم سن بإجمالي مساحة 57 مترًا مربعًا.





من جانبه، أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بجهود رجال الأمن في تنفيذ حملات الإزالات على أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن لا تهاون مع المخالفين والمعتدين على أراضي الدولة.



