نظر محاكمة 5 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه في الأهرام

تنظر محكمة الجنايات، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، محاكمة 5 متهمين بسرقة وحيازة أسلحة نارية بمنطقة الأهرام، وتضمنت قائمة المتهمين كلا من "حسين ح، و مصطفي ع، و عماد ح، و محمد أ، و ابراهيم ح".

وأوضح أمر الإحالة قيام المتهمين بسرقة المنقولات المبينة وصفا والمملوكة للمجني عليها "هدى إسماعيل"، بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن دخلوا خلفها لداخل العقار سكنها مستغلين ظرف الليل مع تعددهم وقلة المارة، وباعغتوها بالأسلحة النارية والبيضاء، مهددين إياها بالإيذاء مما بث الرعب في نفسها وشلوا بذلك مقاومتها وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المسروقات والفرار بها، كما حازوا وأحرزوا سلاح ناري مشخشخن " فرد خرطوش" وأسلحة بيضاء "مطاوى قرن غزال بدون ترخيص.

وشهدت المجني عليها "هدي إسماعيل" أنها حال دخولها لداخل العقار سكنها ليلا، باغتها المتهمين شاهرين الأسلحة النارية والبيضاء في وجهها، مهددين إياها بالإيذاء ما بث الرعب في نفسها وشلوا مقاومتها، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المسروقات كرهًا عنه.

وشهد نقيب مباحث قسم شرطة الأهرام، بأن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهمين بارتكاب الواقعة علي نحو ما صورتها الشاهدة هدي إسماعيل، وعزي قصد المتهمان سرقته كرها عنه.

وتعرفت المجني عليها هدي إسماعيل علي المتهمين حال عرضهم عليها عرضًا قانونيًا، وأقرت المجني عليها بملكيتها للهاتف المحمول المضبوط بإرشاد المتهمين وملكيتها للمتعلقات المضبوطة.