AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نظر محاكمة 5 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه في الأهرام

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:00 ص
حبس
حبس
Advertisements
رامي المهدي
تنظر محكمة الجنايات، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري،  محاكمة 5 متهمين بسرقة وحيازة أسلحة نارية بمنطقة الأهرام، وتضمنت قائمة المتهمين كلا من "حسين ح، و مصطفي ع، و عماد ح، و محمد أ، و ابراهيم ح".
 
وأوضح أمر الإحالة قيام المتهمين بسرقة المنقولات المبينة وصفا والمملوكة للمجني عليها "هدى إسماعيل"، بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن دخلوا خلفها لداخل العقار سكنها مستغلين ظرف الليل مع تعددهم وقلة المارة، وباعغتوها بالأسلحة النارية والبيضاء، مهددين إياها بالإيذاء مما بث الرعب في نفسها وشلوا بذلك مقاومتها وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المسروقات والفرار بها، كما حازوا وأحرزوا سلاح ناري مشخشخن " فرد خرطوش" وأسلحة بيضاء "مطاوى قرن غزال بدون ترخيص.
 
وشهدت المجني عليها "هدي إسماعيل" أنها حال دخولها لداخل العقار سكنها ليلا،  باغتها المتهمين شاهرين الأسلحة النارية والبيضاء في وجهها، مهددين إياها بالإيذاء ما بث الرعب في نفسها وشلوا مقاومتها، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المسروقات كرهًا عنه.
 
وشهد نقيب مباحث قسم شرطة الأهرام،  بأن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهمين بارتكاب الواقعة علي نحو ما صورتها الشاهدة هدي إسماعيل، وعزي قصد المتهمان سرقته كرها عنه.
 
وتعرفت المجني عليها هدي إسماعيل علي المتهمين حال عرضهم عليها عرضًا قانونيًا، وأقرت المجني عليها بملكيتها للهاتف المحمول المضبوط بإرشاد المتهمين وملكيتها للمتعلقات المضبوطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. محاكمة 3 متهمين سرقوا سيارة بالإكراه في حلوان

تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة أحد المواطنين بالإكراه في القاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

الرقية الشرعية مكتوبة..تحفظك من العين والحسد وكل مكروه وسوء.. رددها لك ولأهل بيتك

أخبار الفن.. ريهام سعيد تدعم محمد رمضان.. وعمرو دياب يتألق في حفل وسط البلد

محمد زيدان: وليد سيلمان يمتلك خبرات كبيرة .. وتصرف عاشور معه لا يليق

عقوبات لجنة الانضباط .. موقف لاعبي الأهلي والزمالك من المباريات الإفريقية

دعاء قضاء الحاجة .. ادعوا الله بهذه الكلمات يحقق لك ما تتمنى

أبرز تصريحات مرتضى منصور مع أحمد موسى بعد حصد السوبر الأفريقي والمصري.. فيديو

AdvertisementS

قدم صديقته فريسة لأصدقائه .. طالبة القليوبية: فوجئت بحفلة اغتصاب ومازلت عذراء .. تفاصيل

أول قرار من الزمالك عقب قرارات لجنة الانضباط ضد مرتضى منصور واللاعبين

اعتراض شديد اللهجة من تركي آل الشيخ على قرار إيقاف كهربا

عاجل.. مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدوري ويتقدم ببلاغ لإلغاء اللجنة الخماسية

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور

ننشر بنود الاجتماع الطارئ لمجلس الأهلي للرد على عقوبات الانضباط

ننشر سبب عقوبة شيكابالا بالإيقاف 8 مباريات وكهربا لنهاية الموسم

دعاء قضاء الحاجة .. ادعوا الله بهذه الكلمات يحقق لك ما تتمنى

محمد رمضان يقدم عرضا مغريا لتعويض الطيار المفصول.. فيديو

عبدالناصر محمد: قرارات لجنة الانضباط ليست عادلة بشأن كهربا وشيكابالا..فيديو

بعد تصوير طفلتها تدخن الشيشة.. سعودية وأختها تنتظران عقوبات صارمة

عقوبات لجنة الانضباط لا يجوز الاستئناف عليها إلا لـ 3 لاعبين .. اعرف اللائحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نعش عائم.. أهالي نجع الطينة يواجهون مصيرهم يوميا على عبارات الموت.. صور

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور

بعد تصوير طفلتها تدخن الشيشة.. سعودية وأختها تنتظران عقوبات صارمة