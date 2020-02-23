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حوادث

لـ تبولها اللاإرادي .. تجديد حبس تاجر وزوجته لاتهامهما بتعذيب طفلة حتى الموت

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:57 ص
حبس تاجر وزوجته
حبس تاجر وزوجته
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رامي المهدي
جدد قاضي المعارضات حبس تاجر وزوجته 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما لاتهامهما بتعذيب طفلة صديقه حتى الموت .
 
أوضحت التحقيقات أن قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا من مستشفى خاص باستقبالها طفلة ٥ سنوات مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بجسمها توفيت فور وصولها، وبها آثار اعتداء وتعذيب جسدي بأنحاء متفرقة من جسدها.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن والدها يقوم برعاية طفلته بعد ترك زوجته منزل الزوجية بسبب خلافات بينهما، وليلة الحادث قام بترك طفلته لدى صديقه الذى يعمل صاحب محل مواتير مياه وزوجته ربة منزل المقيمان فى شارع مكة بعين شمس.

كما تبين أن المتهم اتصل بوالدها بعد واقعة الاعتداء على طفلته حتى فقدت الوعي، فهرول مسرعا الاب وقام بنقلها إلى المستشفى وإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وقد تمكن رجال المباحث من ضبط الزوج وزوجته بعد أن اتهمهما الأب باعتدائهما على طفلته وموتها.

 وبمواجهتهما اعترف المتهماين بارتكابه الواقعة بغرض تهذيبها وليس قتلها بسبب تبولها اللاإرادي ، إلا أنهما فوجئا بفقدها الوعى وتوفت فور وصولها للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق .

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