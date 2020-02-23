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جابر نصار: منع المهرجانات ليست حلاً.. لأن الممنوع مرغوب

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:15 ص
صدى البلد
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أسامة علي

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إن انسحاب وزارة الثقافة من الإنتاج الثقافى، طبيعى سيكون هناك تأثير سلبى على الذوق العام، معقبًا: "مفيش حاجة اسمها الجمهور عايز كده".


وتابع "نصار" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" تقديم الاعلامى خالد أبو بكر، منع الدولة للمهرجانات ليس حلا فى ظل الانفتاح التكنولوجي، أضف إلى ذلك  أن الممنوع مرغوب.


وأكد  رئيس جامعة القاهرة السابق، إنتاج الدولة ممثلة فى وزارة الثقافة المزيد من الفنون الجيدة، يدفع منتجى الفنون الهابطة  للإصلاح مما يقدموه، أو وقف انتاجه، معقبا: "أفضل خدمة يمكن تقديمها لـ شاكوش منع اغانيه سيؤدي ذلك لمزيد من الانتشار لها فالحل زيادة إنتاج الفنون الهادفة".

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