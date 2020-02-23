جابر نصار: منع المهرجانات ليست حلاً.. لأن الممنوع مرغوب

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إن انسحاب وزارة الثقافة من الإنتاج الثقافى، طبيعى سيكون هناك تأثير سلبى على الذوق العام، معقبًا: "مفيش حاجة اسمها الجمهور عايز كده".





وتابع "نصار" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" تقديم الاعلامى خالد أبو بكر، منع الدولة للمهرجانات ليس حلا فى ظل الانفتاح التكنولوجي، أضف إلى ذلك أن الممنوع مرغوب.



