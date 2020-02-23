AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس عاطل لترويجه الأقراص المخدرة في حلوان

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:03 ص
حبس عاطل
حبس عاطل
Advertisements
رامي المهدي
جدد قاضي المعارضات حبس عاطل، 15 يومًا  على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج الأقراص المخدرة على المتعاطين بمنطقة عين حلوان.




وكان قد ألقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، اليوم الاثنين، القبض على عاطل، قبل ترويج كمية من الأقراص المخدرة، على المتعاطين بمنطقة مساكن عين حلوان.

وتعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور النقيب أحمد لطفي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، وصحبته القوة المرافقة، بمنطقة عين حلوان، اشتبه في المدعو "ع.م"، 21 سنة، عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على 70 قرص "ابتريل"، ومبلغ مالي، وتم القبض عليه واقتياده لديوان القسم.

وبمواجهته أمام العميد علاء جودة، مأمور القسم، إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتلوت النيابة التحقيقات التى اصدرت قرارها السابق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على عاطل وبحوزته 180 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

حبس عاطل لاتجاره في الأقراص المخدرة بالسلام

ضبط تشكيلين عصابيين لترويج المخدرات بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة | إيقاف كهربا لنهاية الموسم وشيكابالا 8 مباريات.. وحقيقة عدم استضافة الإمارات الأهلي والزمالك

هاجم كهربا.. المدير الفني الأسبق للزمالك يعلق على أحداث مباراة السوبر

محمد رمضان يقدم عرضا مغريا لتعويض الطيار المفصول.. فيديو

مرتضى منصور : مصر كلها أهلي وزمالك

إيه الجهل دا.. مشاجرة بين حلمي بكر وعمر كمال على الهواء والموسيقار يهدد بترك الاستوديو

إذا لم تستح فافعل ما شئت.. تعليق ناري من وائل جمعة على قرارات لجنة الانضباط حول أحداث مباراة السوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يتفقد مشروع النادي بأكتوبر .. ويكلف بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالصالة المغطاة لتسليمها للإتحاد الدولي لكرة اليد

قطة وفية.. رفضت ترك صديقها القط بعدما صدمته سيارة على الطريق

اعتراض شديد اللهجة من تركي آل الشيخ على قرار إيقاف كهربا