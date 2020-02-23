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اقتصاد

الصناعة: توجه حكومي لدعم ميكنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:01 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
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ولاء عبد الكريم

أكدت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أن هناك جهودا للحكومة نحو ميكنة الخدمات العامة لرفع كفاءتها وإحكام الرقابة عليها وتحقيق الشفافية، موضحة أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يدعم الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات والحلول الرقمية والتكنولوجية وخدمات الدعم الفني والتدريب وخدمات نظم المعلومات والاتصالات.


أشارت في تصريحات لها، إلى أن تلك التوجهات تأتي في اطار التحول الرقمي وتقديم العديد من الخدمات المالية وغير المالية الإلكترونية للمستخدمين، من خلال إنشاء أول منصة رقمية إلكترونية للمشروعات الصغيرة في مصر ترتكز على بنية معلوماتية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعمل على إتاحة جميع المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة، التي تساهم في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي. 


وقالت الوزيرة إن منصة المشروعات الصغيرة تتيح حزمة من الخدمات التي تتعلق باحتياجات رواد الأعمال من معلومات عن مقدمي الخدمات، والإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال، كما تقدم خدمات إعداد خطط العمل ودراسات الجدوى وأدوات التمويل المناسبة لها، إلى جانب فرص التمويل المتاحة وخدمات تنمية الأعمال والخدمات التسويقية والإدارية والمالية، فضلا عن الخدمات التكنولوجية والفنية المتخصصة في جميع القطاعات الاقتصادية وسلاسل القيمة المرتبطة بكل قطاع.

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