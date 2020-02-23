تعدى على ابنة زوجته بالضرب حتى الموت.. تجديد حبس نجار مسلح بالمرج

جدد قاضي المعارضات حبس نجار مسلح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على ابنة زوجته حتى الموت بعد إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بسبب إدمانه المواد المخدرة.





وكانت ربة منزل فجرت مفاجأة خلال التحقيق معها فى واقعة وفاة طفلتها داخل شقتهما بالمرج، حيث قررت أن زوجها ظل يضرب طفلتهما حتى الموت، ولاذ بالهرب عقب ارتكابه الحادث، وأنه مدمن مخدرات.







البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة المرج إشارة من مستشفى خاص يفيد باستقباله طفلة اسمها سما أيمن، ٤ سنوات، مقيمة في شارع الجمهورية بدائرة القسم، مصابة ادعاء سقوطها من علو بذات العنوان سكنها، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة المستشفى.





وبمناظرة جثة الطفلة، تبين وجود آثار إصابات ظاهرية بأنحاء متفرقة من جسدها النحيف ووجود آثار زرقان بجسدها.





وبسؤال والدتها، ٣٦ سنة، ربة منزل، اتهمت زوجها المدعو "محمد. أ"، ٤٨ سنة، نجار مسلح، مقيم بذات العنوان محل سكنهما، بالتعدي على طفلتها بالضرب المبرح حتى لقيت مصرعها.





وأضافت الأم فى أقوالها أن زوجها مدمن مخدرات وأن التعاطى هو السبب فى فقدانه الوعى والاعتداء على طفلتهما، وأنه هرب عقب ارتكابه الجريمة.







تم تحرير محضر، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، وكذا ضبط وإحضار المتهم الهارب، حيث تم ضبط المتهم وبعرضه على النيابة العامة للتحقيق أصدرت قرارها السابق.



