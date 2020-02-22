تبدأ غداً وتعرض على ثلاث قنوات.. تفاصيل فقرة صباح الخير يا مصر على التليفزيون المصري

خلية نحل وفرق عمل مميزة تتحرك منذ عدة اسابيع حتى يخرج الشكل الجديد لبرنامج "صباح الخير يا مصر" في أولى حلقاته غدًا الأحد 23 فبراير بعد أن تم استحداث شكل ومحتوى مختلف له وذلك ضمن اتفاقية التعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية و الهيئة الوطنية للاعلام





فترة صباح الخير يا مصر





قال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة أن فترة صباح الخير يا مصر تبدأ يوميا فى السابعة صباحا و حتى العاشرة صباحا و تذاع على شاشات الأولى و الفضائية المصرية و أون العامة.





مقدمو فقرة صباح الخير يا مصر





ويقدم البرنامج دينا عبد الكريم وجومانا ماهر وهبة جلال و يشارك ايضا فى تقديم الفقرات الخاصة هدير أبو زيد ومحمد الشاذلي وحسام الدين حسين و أسماء قنديل ومنة الشرقاوي و ايمان منصور.





فقرات فترة صباح الخير





وتتكون فترة صباح الخير يا مصر من عدة فقرات متنوعة لتنقل للمشاهد الأحداث الجارية سواء استعراض ما حدث فى اليوم السابق من خلال لقاءات و تغطيات و تقارير اضافة الى اجندة اليوم نفسه و تناول ما هو مخطط من احداث.





فقرات الخدمات العامة





وأضاف "صالح" أن الخدمات العامة لها نصيب من البرنامج مثل أسعار العملات والطقس وخطط النقل العام والقطارات وخدمات أخرى متعددة. و يتخلل الفترة مواجز لأهم الأنباء. وخلال أيام محددة من كل اسبوع يظهر البرنامج على الهواء مباشرة من واحدة من محافظات مصر الجميلة و التى تحمل كثير من مناحى الجمال وتستحق إبرازها.

العرض على ثلاث قنوات فضائية



