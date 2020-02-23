اليوم.. جامعة حلوان تنظم فاعليات اليوم الثقافى للطلاب بحضور وزير الشباب و الرياضة

أعلنت جامعة حلوان عن اقامتها اليوم فعاليات اليوم الثقافى لطلاب الجامعة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .
أوضحت الجامعة ان اليوم يشمل طابور عرض للطلاب أمام مبنى رئيس الجامعة، ثم فقرات للأنشطة الطلابية تشمل فقرات " موسيقية ومباريات رياضية " و غيرها من الأنشطة وذلك بالصالة المغطاة بالجامعة .
كما يشمل اليوم ندوة ثقافية بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي.
وتبدأ فاعليات اليوم فى تمام الساعة 1ظهرا بالحرم الجامعي بعين حلوان .
الجدير بالذكر ان جامعة حلوان قد قامت بتنظيم مسابقة الطالب المثالى و مسابقة للابحاث الاجتماعية خلال الشهر الجارى