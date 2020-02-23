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تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تنظم فاعليات اليوم الثقافى للطلاب بحضور وزير الشباب و الرياضة

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:04 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت جامعة حلوان عن اقامتها اليوم  فعاليات اليوم الثقافى لطلاب الجامعة  بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

أوضحت الجامعة ان اليوم يشمل طابور عرض للطلاب  أمام مبنى رئيس الجامعة،  ثم فقرات للأنشطة الطلابية تشمل فقرات " موسيقية ومباريات رياضية " و غيرها من الأنشطة وذلك بالصالة المغطاة بالجامعة .

كما يشمل اليوم ندوة ثقافية بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي.

 وتبدأ فاعليات اليوم فى تمام الساعة 1ظهرا بالحرم الجامعي بعين حلوان . 

الجدير بالذكر ان جامعة حلوان قد قامت بتنظيم مسابقة الطالب المثالى و مسابقة للابحاث الاجتماعية خلال الشهر الجارى 
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