اليوم.. جامعة حلوان تنظم فاعليات اليوم الثقافى للطلاب بحضور وزير الشباب و الرياضة

أعلنت جامعة حلوان عن اقامتها اليوم فعاليات اليوم الثقافى لطلاب الجامعة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .





أوضحت الجامعة ان اليوم يشمل طابور عرض للطلاب أمام مبنى رئيس الجامعة، ثم فقرات للأنشطة الطلابية تشمل فقرات " موسيقية ومباريات رياضية " و غيرها من الأنشطة وذلك بالصالة المغطاة بالجامعة .





كما يشمل اليوم ندوة ثقافية بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي.





وتبدأ فاعليات اليوم فى تمام الساعة 1ظهرا بالحرم الجامعي بعين حلوان .





الجدير بالذكر ان جامعة حلوان قد قامت بتنظيم مسابقة الطالب المثالى و مسابقة للابحاث الاجتماعية خلال الشهر الجارى