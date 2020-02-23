اخبار الفن .. فيديو جديد لـ شيما الحاج بعد خطوبتها .. رانيا يوسف تثير الجدل .. منة عرفة فى أحضان علي عزلان

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار المهمة، الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





نشر الفنان حسن شاكوش مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعلن فيه مع المطرب عمر كمال عن طرح اغنية جديدة بعنوان "عودة بطل" وذلك خلال الايام القليلة المقبلة.





شارك نجل الفنانة وفاء عامر جمهورة بصور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





خطفت نور عصام امام ابنة شقيق الفنان عادل إمام الانظار اليها بعد نشرها صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





نشر اليوتيوبر على غزلان صورة جديدة مع منة عرفة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ليثير من خلالها الجدل من جديد بعد ان انتشرت العديد من الشائعات حول خطوبتهما.





نشرت الفنانة شيما الحاج مقطع فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ترقص وتغنى على انغام اغنية "بنت الجيران" بعد اعلانها عن خطوبتها منذ ايام من رجل اعمال.









نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تقوم فيه بالتحضير إلى وجبة إفطار لجمهورها.



