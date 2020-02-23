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رياضة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يخسر من ليفانتي ويهدي الصدارة لـ برشلونة

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:06 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز نادي ليفانتي على ضيفه نادي ريال مدريد بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

كان ريال مدريد المستحوذ على مجريات الشوط الأول بالكامل، وكان قريبًا من تسجيل هدف التقدم، عن طريق لاعبه كريم بنزيما في الدقيقة الحادية عشر ، بعد تمريرة رائعة من فرانشيسكو إيسكو، لكن بنزيما أهدر الكرة برعونة.

وسدد لاعبو ريال مدريد 9 كرات، منها 4 على المرمى، بينما سدد ليفانتي كرتين فقط، لكن دون أن تهتز شباك أي منهما، لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط ريال مدريد، لكن دون خطورة على مرمى ليفانتي، حتى استطاع خوسيه موراليس، تسجيل هدف الانتصار لليفانتي في الدقيقة 79 ، ليحقق لفريقه الـ 3 نقاط.

وفي الدقيقة 67، تعرض البلجيكي إيدين هازارد لإصابة، خرج على إثرها من أرض الملعب، وسط مخاوف من عدم لحاقه بمباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، أو الكلاسيكو في أول مارس.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ليفانتي للنقطة 32 في المركز العاشر، بينما توقف رصيد نادي ريال مدريد عند النقطة 53 في المركز الثاني، فاقدًا الصدارة لصالح غريمه برشلونة.
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