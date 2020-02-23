الدوري الإسباني.. ريال مدريد يخسر من ليفانتي ويهدي الصدارة لـ برشلونة

فاز نادي ليفانتي على ضيفه نادي ريال مدريد بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

كان ريال مدريد المستحوذ على مجريات الشوط الأول بالكامل، وكان قريبًا من تسجيل هدف التقدم، عن طريق لاعبه كريم بنزيما في الدقيقة الحادية عشر ، بعد تمريرة رائعة من فرانشيسكو إيسكو، لكن بنزيما أهدر الكرة برعونة.





وسدد لاعبو ريال مدريد 9 كرات، منها 4 على المرمى، بينما سدد ليفانتي كرتين فقط، لكن دون أن تهتز شباك أي منهما، لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.





وفي الشوط الثاني، استمر ضغط ريال مدريد، لكن دون خطورة على مرمى ليفانتي، حتى استطاع خوسيه موراليس، تسجيل هدف الانتصار لليفانتي في الدقيقة 79 ، ليحقق لفريقه الـ 3 نقاط.