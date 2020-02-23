مرتضى منصور: لا أتدخل في اختيار ضيوف قناة الزمالك.. وبرنامجي سياسي.. فيديو

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه يترأس مجلس إدارة قناة الزمالك، وفتحي سند رئيسا للتحرير، بالإضافة إلى مجموعة من المذيعين المحترمين.





وأضاف مرتضى منصور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه لا يتدخل في سياسة القناة، ولا يتدخل في اختيار الضيوف".





وتابع مرتضى منصور:" دي قناة الزمالك وليست مرتضى منصور"، مضيفا:" كريم حسن شحاته أخطأ.. هناك خلاف على برنامجي في القناة، ونعمل على حله، وبرنامجي سياسي قانوين برلماني واشارك فيه كمتطوع".





وأكمل مرتضى منصور : "حصدنا 26 بطولة في نادي الزمالك وهذا لم يحدث مسبقا، وعلى رأسهم بطولة الكونفدرالية والكأس والسوبر المصري السعودي والأفريقي".





وقال مرتضى منصور: "حصدنا الدوري و5 بطولات كأس وبطولة الكونفيدرالية والسوبر السعودي والسوبر المحلي والسوبر الأفريقي والسوبر السعودي وحصدنا 11 بطولة في كرة القدم في 4 سنوات وهذا أمر لم يحدث مسبقا في تاريخ الزمالك ".