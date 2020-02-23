AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مرتضى منصور: لا أتدخل في اختيار ضيوف قناة الزمالك.. وبرنامجي سياسي.. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:13 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
هاني حسين
قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه يترأس مجلس إدارة قناة الزمالك، وفتحي سند رئيسا للتحرير، بالإضافة إلى مجموعة من المذيعين المحترمين.

وأضاف مرتضى منصور في  حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه لا يتدخل في سياسة القناة، ولا يتدخل في اختيار الضيوف".

وتابع مرتضى منصور:"  دي قناة الزمالك وليست مرتضى منصور"، مضيفا:" كريم حسن شحاته أخطأ.. هناك خلاف على برنامجي في القناة، ونعمل على حله، وبرنامجي سياسي قانوين برلماني واشارك فيه كمتطوع".

وأكمل مرتضى منصور: "حصدنا 26 بطولة في نادي الزمالك وهذا لم يحدث مسبقا، وعلى رأسهم بطولة الكونفدرالية والكأس والسوبر المصري السعودي والأفريقي".

وقال مرتضى منصور: "حصدنا الدوري و5 بطولات كأس وبطولة الكونفيدرالية والسوبر السعودي والسوبر المحلي والسوبر الأفريقي والسوبر السعودي وحصدنا 11 بطولة في كرة القدم في 4 سنوات وهذا أمر لم يحدث مسبقا في تاريخ الزمالك ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الضيف المنفلت.. خبير إعلامي يفتح النار علي مرتضى منصور بسبب قناة الزمالك

بعد انطلاقها رسميًا.. مرتضى منصور يكشف الهدف الحقيقى لقناة الزمالك

حازم إمام: الثعلب قال لي إما الزمالك وإما عدم لعب كرة القدم للأبد

بقراءة الفاتحة وتقطيع التورتة.. مرتضى منصور: القناة هدفها إسعاد جماهير الزمالك

درع وسيف.. مرتضى منصور يعلن سياسة قناة الزمالك وأهدافها

تردد 11449.. تعرف على خريطة برامج قناة الزمالك

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك.. عاشور يكشف حقيقة أحداث السوبر ومحمد صلاح يهاجم كهربا

ننشر سبب عقوبة شيكابالا بالإيقاف 8 مباريات وكهربا لنهاية الموسم

ننشر بنود الاجتماع الطارئ لمجلس الأهلي للرد على عقوبات الانضباط

أحمد موسى يعقد جلسة صلح بين مرتضى منصور وهاني حتحوت.. فيديو

أول رد فعل من شيكابالا بعد قرار إيقافه 8 مباريات عقب أحداث السوبر أمام الأهلي

وداعا للإحراج .. كوب واحد من مشروب سحري يقضي على غازات البطن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يتفقد مشروع النادي بأكتوبر .. ويكلف بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالصالة المغطاة لتسليمها للإتحاد الدولي لكرة اليد

قطة وفية.. رفضت ترك صديقها القط بعدما صدمته سيارة على الطريق

اعتراض شديد اللهجة من تركي آل الشيخ على قرار إيقاف كهربا