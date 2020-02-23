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مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 23 /2 /2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:49 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية. 

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي توقعات الأبراج وحظك اليوم 23/2/2020 على الصعيد المهني والعاطفى .


الحوت
من 20/2 إلى 20/3
اجتماعيا ومهنيا: رغم تراجع عطارد، القمر الجديد ببرجك يدفعك للانطلاق والحركة وتستقبل يومك بقدرة على التواصل رائعة.
عاطفيا: اقتران الشمس والقمر الجديد في برجك يلفت إليك الأنظار وتبدو متألقا.


الميزان
من 23/9 إلى 22/10
صحيا ومهنيا: القمر الجديد في منزل الصحة ويساعدك ذلك أن تنظم جهودك وتوظفها جيدا.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، الوضع الفلكي يمدك اليوم بالنشاط وتبدو أكثر ميلا للتفاهم مع من تحب وللانفتاح اجتماعيا.




الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا: ينصحك الفلك بحفظ الأسرار.. كن متحفظا ولا تعلن عن خططك وتجنب الأضواء.
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزلك الثاني عشر مما يجعلك تميل اليوم نحو العزلة والتأمل ويساعدك ذلك أن ترى الأمور بصورة أوضح.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تبدو اليوم متفائلا والفرصة سانحة لتحقيق تواصل أفضل.
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل المدخرات يعدك بيوم مناسب للتفكير في مشروعات مستقبلية وتخطط لها جيدا.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا: القمر الجديد في منزل الحظ وتربطك بعملك اليوم علاقة عاطفية وتعمل بإخلاص.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك للتخطيط لسفر أو رحلة وتقبل على المعرفة بحماس كبير.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا: القمر الجديد معاكس في منزل العمل وعليك أن تكون موضوعيا في مناقشة من يعارضك الرأي.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. تستطيع أن تحسن التصرف وتتواصل بشكل جيد.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا: القمر الجديد في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك ويدعمك زملاء مخلصون.
اجتماعيا وعاطفيا: تعدك الأفلاك بفترة أفضل وقد تشغلك اليوم صداقات ولقاءات مفيدة تسعى إليها.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: إذا كنت متزوجا كن مستعدا للاجتهاد كي تحقق تكاملا مع شريك حياتك.
مهنيا وماليا: القمر الجديد بمواجهة برجك وتنصحك الأفلاك أن تحترس في خطواتك المهنية وخاصة في الأمور القانونية.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل العلاقات يدفعك للتعامل بود وحب فتزداد جاذبيتك.
مهنيا: تبدو اليوم ملهما بالأفكار اللامعة وتتمتع بمخيلة لا تنضب.


القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وعائليا: اليوم تميل للعناد.. حاول ألا ترفض الاستماع لوجهات نظر المخلصين.
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد معاكس، وينصحك الفلك أن تعيش في الحاضر وأن تستمتع به وأن تنسى آلام الأمس.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: تعدك الأفلاك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.
عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والسعادة وتبدو واثقا من نفسك.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزلك الثاني.. اعتن اليوم بخطواتك وحساباتك لتنجح في تحقيق إنجاز ونجاح.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل العلاقات تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وقد تفتح أمامك آفاقا جديدة وتستمع اليوم لوجهات نظر عديدة وتستفيد منها جيدا.
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