توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 23 /2 /2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي توقعات الأبراج وحظك اليوم 23/2/2020 على الصعيد المهني والعاطفى .









الحوت

من 20/2 إلى 20/3

اجتماعيا ومهنيا: رغم تراجع عطارد، القمر الجديد ببرجك يدفعك للانطلاق والحركة وتستقبل يومك بقدرة على التواصل رائعة.

عاطفيا: اقتران الشمس والقمر الجديد في برجك يلفت إليك الأنظار وتبدو متألقا.









الميزان

من 23/9 إلى 22/10

صحيا ومهنيا: القمر الجديد في منزل الصحة ويساعدك ذلك أن تنظم جهودك وتوظفها جيدا.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، الوضع الفلكي يمدك اليوم بالنشاط وتبدو أكثر ميلا للتفاهم مع من تحب وللانفتاح اجتماعيا.

















الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا: ينصحك الفلك بحفظ الأسرار.. كن متحفظا ولا تعلن عن خططك وتجنب الأضواء.

عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزلك الثاني عشر مما يجعلك تميل اليوم نحو العزلة والتأمل ويساعدك ذلك أن ترى الأمور بصورة أوضح.





الأسد من 23/7 إلى 22/8 عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تبدو اليوم متفائلا والفرصة سانحة لتحقيق تواصل أفضل. مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل المدخرات يعدك بيوم مناسب للتفكير في مشروعات مستقبلية وتخطط لها جيدا.



