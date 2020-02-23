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رياضة

حتحوت: اتحاد الكرة يعلن عن موقفه النهائي لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري.. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:44 ص
لقاء سابق بين الأهلي
لقاء سابق بين الأهلي والزمالك
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حسام الحارتي
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن اتحاد الكرة المصري، أكد إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، فى موعدها، بعد الإعلان عن طاقم التحكيم الليتوانى.

وأضاف الإعلامي هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، أن اتحاد الكرة أنهى ما لديه من إثباتات، بشأن إقامة المباراة فى موعدها، من خلال تصريحات أعضائه، وإصدار بيانات رسمية، بجانب الإعلان عن طاقم التحكيم الخاص بإدارة المباراة.


ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 45 نقطة، بالعلامة الكاملة، بينما يحتل الزمالك، المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

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