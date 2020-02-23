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شرف وأمانة.. مسعف وسائق يسلمان 370 ألف جنيه عثرا عليها في حادث

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:56 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
عثر مسعف وسائق على 370 ألف جنيه فى حادث وقاما بتسليمها لأسر الضحايا، فى واقعة يحتذى بها كنموذج للأمانة والشرف.

قال محمد عبدالنبي سائق إسعاف فى كفر الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" عبر قناة "دى إم سى": "وجدنا مصاب ومتوفي فى الحادث وقمنا بنقلهم للمستشفي العام بكفر الشيخ بعد عثورنا على حقيبة بها مبلغ مالي كبير".

وتابع: "سلمنا كل المتعلقات بقسم كفر الشيخ بينها 370 ألف جنيه مصري وعملات أجنبية أخرى".

وأضاف: "دى أمانة وربنا هو اللى شايفنا ولا يلزمنا اى شئ.. الحمدلله إحنا ناس فلاحين وعندنا ولاد".
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