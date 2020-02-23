أميرة العقدة تقدم الحلقة الافتتاحية من برنامج «كل يوم اسم» على شاشة التلفزيون المصري

تقدم الإعلامية أميرة العقدة، اليوم الأحد، الحلقة الافتتاحية من برنامج "كل يوم اسم" والمقرر عرضه عبر شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري ضمن خطة التطوير الجديدة.





وينطلق برنامج "كل يوم اسم" اليوم الأحد، حيث من المقرر عرضه 6 أيام في الأسبوع من السبت إلى الخميس من الساعة الثالثة عصرا وحتى الخامسة، وتتولى أميرة العقدة تقديم البرنامج يومي السبت والأحد من كل أسبوع.





وقالت أميرة العقدة إن الحلقة الأولى للبرنامج ستناقش أزمة سن المراهقة واهم المشكلات الاجتماعية التي تواجه المراهقين من خلال التعامل مع الآباء والمجتمع المحيط.





وقالت إن البرنامج سيستضيف نماذج من الشباب في سن المراهقة للحديث بوضوح والتعبير عن مشكلاتهم، كما يعرض آراء متخصصين حول ذلك في حلقة نقاشية تشمل قضية المراهقة وأزماتها وأسبابها وعلاج مشكلات هذه الفئة العمرية.





ولفتت الإعلامية أميرة العقدة إلى أن البرنامج ينطلق بطابع اجتماعي حيث يسلط الضوء على القضايا الاجتماعية التي تتعلق بالمواطن المصري، وكذلك الظواهر الاجتماعية التي تطرأ على الحياة اليومية في مصر.



