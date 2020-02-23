محمد رمضان: أنا الأعلى أجرا في الوطن العربي ولن أغير من نفسي

قال الفنان محمد رمضان، إن السبب في خروجه عاريا في الأغاني يعود إلى نوعية الموسيقى الاستعراضية التي يقدمها على المسرح.





وأضاف محمد رمضان خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» على «القناة الأولى بالتليفزيون المصري» الذي يقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»: أن هناك فرقا كبيرا بين المطربين وبين ما يقدمه من أغاني في الحفلات؛ لافتا إلى أنه يحضر لعمل فني عالمي مع أشهر مطرب في فرنسا.





وتابع رمضان: «هو ده نوع الأغاني اللي بقدمها، ومش هغيرها، لأني بحقق أعلى الإيرادات وأنا الأعلى أجرا في الوطن العربي، وعندي 5 أغان معدية الـ 100 مليون».





وكشف رمضان، أن هناك قانونا يسمح له بمزاولة مهنة الغناء باعتباره ممثلا، فمن حقه أن يغني، منوها أن السبب في اقتحامه الغناء أنه لا يضع حدا لطموحه.