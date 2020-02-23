AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طبيب الغلابة: التكريم الحقيقي في خدمة الناس.. وسعر الكشف بـ 10 جنيهات

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:12 ص
الدكتور مجاهد مصطفى
الدكتور مجاهد مصطفى
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور مجاهد مصطفى، الملقب بـ «طبيب الغلابة»، وأحد المكرمين باحتفالية «صناع الأمل»، إنه  في البداية كان رافضا للتكريم ولم يسع إليه، لأنه كان ينتظر تكريم الله عز وجل.

وأضاف «مجاهد مصطفى» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» أنه سيظل في العطاء وخدمة الفقراء لآخر يوم في حياته، خاصة أنه رأى ثمرة الجهد التي قدمها أمامه، والمولى عز وجل عوضه في أبنائه الـ 7 وجميعهم أطباء.

وأشار «طبيب الغلابة» إلى أنه قضى حياته لمواجهة الفقر من خلال علاج المرضى غير القادرين، وأنه تم تكريمه من خلال 20 لجنة تحكيم، مضيفا أن سنه تخطى الـ 60 وخرج معاش والكشف مازال 10 جنيهات فقط، لم يزد.

وقدم «مجاهد مصطفى» رسالة لزملائه الأطباء: «أقول للدكاترة وغيرهم اتقوا الله في أعمالكم، خاصة أن تكاليف العلاج والعمليات أصبحت غالية..  التكريم الحقيقي في خدمة الناس، وبركة الله فوق كل شئ».

وأوضح «مجاهد مصطفى» أنه يجب مراعاة البعد الإنساني للمواطنين خاصة الفقراء، مؤكدا أنه لم يطلب أي مصاريف من المريض قبل دخول العمليات، لأن مساعدة الناس هدفه الأول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجمعية الشرعية تكرم متحدي الإعاقة وأوائل الشهادات وحفظة القرآن والمتفوقين في سنابل الخير

طبيب الغلابة: لم أتعرض لمتاعب صحية طوال حياتي.. فيديو

أخبار اليوم .. حماقي يبكي خلال حفله بـ بني سويف.. رجل يعود للحياة بعد موته.. فضيحة جديدة لـ أردوغان مع إسرائيل

سورة النساء| أمين الفتوى: سميت بذلك لأمرين.. تعرف عليهما

بيري محمد تكتب: طبيب الغلابة يتحدى العالم بالإنسانية

طبيب الغلابة.. الكشف بـ 3 جنيهات من 30 عاماً.. فيديو

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: حازم إمام كان عامل نفسه ميت وصحته ردت بعد صرف المكافآت.. وصالح جمعة لن يلعب في الزمالك

تصرف شيكابالا يحدث في ملاعب أوروبا.. هاني زادة: يجب التحقيق مع اللاعب قبل معاقبته

أنا دخلت التاريخ.. أحمد حلمي يوجه رسالة مؤثرة لـ مجدي يعقوب

أول رد فعل من شيكابالا بعد قرار إيقافه 8 مباريات عقب أحداث السوبر أمام الأهلي

توقف عنها فورًا .. 8 عادات يومية غير متوقعة تتسبب في تلف خلايا المخ

3 أسباب وراء تأخر إعلان لجنة الانضباط عقوبات سوبر الأهلى والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يتفقد مشروع النادي بأكتوبر .. ويكلف بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالصالة المغطاة لتسليمها للإتحاد الدولي لكرة اليد

قطة وفية.. رفضت ترك صديقها القط بعدما صدمته سيارة على الطريق

اعتراض شديد اللهجة من تركي آل الشيخ على قرار إيقاف كهربا