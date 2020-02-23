طبيب الغلابة: التكريم الحقيقي في خدمة الناس.. وسعر الكشف بـ 10 جنيهات

قال الدكتور مجاهد مصطفى، الملقب بـ «طبيب الغلابة»، وأحد المكرمين باحتفالية «صناع الأمل»، إنه في البداية كان رافضا للتكريم ولم يسع إليه، لأنه كان ينتظر تكريم الله عز وجل.





وأضاف «مجاهد مصطفى» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» أنه سيظل في العطاء وخدمة الفقراء لآخر يوم في حياته، خاصة أنه رأى ثمرة الجهد التي قدمها أمامه، والمولى عز وجل عوضه في أبنائه الـ 7 وجميعهم أطباء.





وأشار «طبيب الغلابة» إلى أنه قضى حياته لمواجهة الفقر من خلال علاج المرضى غير القادرين، وأنه تم تكريمه من خلال 20 لجنة تحكيم، مضيفا أن سنه تخطى الـ 60 وخرج معاش والكشف مازال 10 جنيهات فقط، لم يزد.





وقدم «مجاهد مصطفى» رسالة لزملائه الأطباء: «أقول للدكاترة وغيرهم اتقوا الله في أعمالكم، خاصة أن تكاليف العلاج والعمليات أصبحت غالية.. التكريم الحقيقي في خدمة الناس، وبركة الله فوق كل شئ».





وأوضح «مجاهد مصطفى» أنه يجب مراعاة البعد الإنساني للمواطنين خاصة الفقراء، مؤكدا أنه لم يطلب أي مصاريف من المريض قبل دخول العمليات، لأن مساعدة الناس هدفه الأول.