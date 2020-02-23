AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نعش عائم.. أهالي نجع الطينة يواجهون مصيرهم يوميا على عبارات الموت.. صور

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:34 ص
عبارات الموت - قنا
عبارات الموت - قنا
Advertisements
عزة عاطف

ليست قوارب هجرة غير شرعية عبر الحدود الليبية، ولا عبور لاجئين فارين من موت إلى موت من الأراضي السورية، بل هي نعوش عائمة في قرية من قرى صعيد مصر انطلقت تشق طريقها عبر نهر النيل وتكدس فوقها الأهالي على أمل الانتقال إلى بر أمان.

 

يرصد موقع «صدى البلد» معاناة نجع الطينة بجزيرة المطيرة القاطنة بمركز قوص التابع لمحافظة قنا حيث يخرج الأهالي كل صباح بمن فيهم الطلبة والأطفال لمواجهة مصيرهم فوق قارب تهتك، ما تبدد منه أكثر مما بقى، والقائم على سحبه في بعض الأحيان طفل صغير.

 

اعتاد الأهالي مشهد التكدس فوق "المعدية المتهالكة" فلا يوجد طريقة أخرى للانتقال إلى الضفة الغربية سوى هذا النعش العائم، ورغم الكسور الواضحة و"الخروق التي قد تغرق أهلها" لن تجد مكانًا شاغرًا فوقها.

 

أما فكرة أن يجلس الأهالي فوق القارب حتى يعبر فإنها غير متوفرة، فتجد الجميع واقفين مصطفين على سطح القارب الذي يصرخ طالبًا النجدة إلى أن يصل وجهته، فلا أحد ينجد القارب من التكدس والتهالك الذي يعانيه، ولا يوجد من ينظر في أمر الأهالي فيستبدلهم الذي هو أدنى بخير منه.

 

التقط رجب محمد اسماعيل، أحد الأهالي بعض الصور للمعاناة التي يمر بها يوميًا بين العابرين، يقول: "سقط اطفال أمام أعيننا بسبب عدم توافر وسائل الأمان في تلك العبارة أو الناقلة الوحيدة لمرور الأهالي"، وطالب المسئولين بضرورة التدخل لإنقاذ الأهالي من تجربة الموت اليومية التي يعيشونها.


وتفاعل معه الكثيرون مطالبين بقارب نجاة من تلك الأزمة إما بإنشاء كوبري علوي للعبور إلى الضفة الغربية أو حتى توفير عبارة آمنة يمكنها نقل الأهالي في سلام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي نجع الطينة بقوص: كوبري 100 متر يحقق حلمنا في طريق يربطنا بالعمران

فتاوى تشغل الأذهان.. هل تجب الصلاة على المسن غير المدرك؟.. حكم فطام الطفل في الأشهر الحرم.. هل الإجهاض أثناء الأشهر الأربعة الأولى يلزمه كفارة ؟.. أزهري يصحح اعتقادا خاطئا حول خروج نعش الميت من المنزل

حكم تغطية نعش المتوفى ؟ على جمعة يرد

ويسكي وساعات روليكس.. بالصور أغرب جنازة لـ توأمين انتحرا بعد عيد ميلادهما بأسبوعين

مرسيدس تكشف عن أول قارب مستوحى من G63 بقوة خارقة .. صور

ترشيحاتنا

الأهلي حسم الدوري.. إبراهيم صلاح: أرفض تقليل اللاعبين من بعضهم لإرضاء الجماهير

تصريحات جريئة.. مرتضى منصور يعد بمعاقبة شيكابالا وعبد الله جمعة.. ويحدد موقف الزمالك من القمة والدوري

عبد الله السعيد: فضلت الأهلي على الزمالك وقضيت به أفضل فترات حياتي.. فيديو

ننشر بنود الاجتماع الطارئ لمجلس الأهلي للرد على عقوبات الانضباط

عمرو كمال يحسم الجدل حول أرباح أغنية بنت الجيران.. فيديو

لا تفوتك معرفتها.. 7 نصائح فعالة للتخلص من الحموضة

AdvertisementS

قدم صديقته فريسة لأصدقائه .. طالبة القليوبية: فوجئت بحفلة اغتصاب ومازلت عذراء .. تفاصيل

أول قرار من الزمالك عقب قرارات لجنة الانضباط ضد مرتضى منصور واللاعبين

اعتراض شديد اللهجة من تركي آل الشيخ على قرار إيقاف كهربا

عاجل.. مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدوري ويتقدم ببلاغ لإلغاء اللجنة الخماسية

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور

ننشر بنود الاجتماع الطارئ لمجلس الأهلي للرد على عقوبات الانضباط

ننشر سبب عقوبة شيكابالا بالإيقاف 8 مباريات وكهربا لنهاية الموسم

دعاء قضاء الحاجة .. ادعوا الله بهذه الكلمات يحقق لك ما تتمنى

محمد رمضان يقدم عرضا مغريا لتعويض الطيار المفصول.. فيديو

عبدالناصر محمد: قرارات لجنة الانضباط ليست عادلة بشأن كهربا وشيكابالا..فيديو

بعد تصوير طفلتها تدخن الشيشة.. سعودية وأختها تنتظران عقوبات صارمة

عقوبات لجنة الانضباط لا يجوز الاستئناف عليها إلا لـ 3 لاعبين .. اعرف اللائحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نعش عائم.. أهالي نجع الطينة يواجهون مصيرهم يوميا على عبارات الموت.. صور

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور

بعد تصوير طفلتها تدخن الشيشة.. سعودية وأختها تنتظران عقوبات صارمة