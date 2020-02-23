رئيس مركز مجدي يعقوب: سنكشف على 80 ألف مريض كل عام عبر المركز الجديد

طمأن الدكتور مجدي إسحاق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، الشعب المصري على صحة السير مجدي يعقوب، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة، "وصحته زي الفل".





وقال «مجدي إسحاق» خلال برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» إن الحلم كبير وتحقيقه يتطلب الكثير، ولكن الإنجاز وكرم أهل دبي يساعد في بدء أول خطوة جدية لإنشاء أول مركز عالمي الذي يعادل المراكز في أمريكا وأوروبا.





وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، أنهم سيتمكنون عبر المركز الجديد من توقيع الكشف على 80 ألف مريض كل عام، مؤكدا أن أمراض القلب هي أكبر نسب الوفيات خاصة في المنطقة.





وأشار «مجدي إسحاق» إلى أنه كل عام يولد 35 طفلا بتشوهات خلقية في القلب، منوها إلى أن هناك أبحاثا على الخلايا الوراثية لمنع التشوهات الخلقية التي يولد بها الأطفال، فضلا عن العلاجات والعمليات.





وأوضح أنهم سمحوا للأطباء وتلاميذ مجدي يعقوب بالانتشار في جميع أنحاء مصر والوطن العربي وهذا الحلم الكبير الذي يسعون إليه.