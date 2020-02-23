AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس مركز مجدي يعقوب: سنكشف على 80 ألف مريض كل عام عبر المركز الجديد

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:08 ص
تكريم الدكتور مجدي
تكريم الدكتور مجدي يعقوب
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
طمأن الدكتور مجدي إسحاق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، الشعب المصري على صحة السير مجدي يعقوب، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة، "وصحته زي الفل".

وقال «مجدي إسحاق» خلال برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» إن الحلم كبير وتحقيقه يتطلب الكثير، ولكن الإنجاز وكرم أهل دبي يساعد في بدء أول خطوة جدية لإنشاء أول مركز عالمي الذي يعادل المراكز في أمريكا وأوروبا.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، أنهم سيتمكنون عبر المركز الجديد من توقيع الكشف على 80 ألف مريض كل عام، مؤكدا أن أمراض القلب هي أكبر نسب الوفيات خاصة في المنطقة.

وأشار «مجدي إسحاق» إلى أنه كل عام يولد 35 طفلا بتشوهات خلقية في القلب، منوها إلى أن هناك أبحاثا على الخلايا الوراثية لمنع التشوهات الخلقية التي يولد بها الأطفال، فضلا عن العلاجات والعمليات.

وأوضح أنهم سمحوا للأطباء وتلاميذ مجدي يعقوب بالانتشار في جميع أنحاء مصر والوطن العربي وهذا الحلم الكبير الذي يسعون إليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد 20 ألف عملية جراحية ناجحة.. السير مجدي يعقوب يحصد جائزة إيرل باكن للإنجاز العلمي لـ 2020

مجدي إسحاق: المرض والفقر يدمران أي أسرة

مؤسسة مجدي يعقوب: إنشاء مركز للقلب بمدينة زويل قريبا.. فيديو

أخبار التوك شو.. سفير الصين بالقاهرة يكشف حقيقة وصول كورونا للقارة الإفريقية.. مؤسسة مجدي يعقوب: إنشاء مركز للقلب بمدينة زويل قريبا

ملك القلوب.. مجدي يعقوب أبن الشرقية الذي منحته الملكة إليزابيث لقب فارس

أمراض القلب الخلقية .. 4 عيوب تصيب الرضع

ترشيحاتنا

روجينا تبهر متابعيها بـ لوك جديد على إنستجرام

محمد رمضان: بالقانون هاني شاكر ميقدرش يمنعني من الغناء

أول رد فعل من شيكابالا بعد قرار إيقافه 8 مباريات عقب أحداث السوبر أمام الأهلي

قطة وفية.. رفضت ترك صديقها القط بعدما صدمته سيارة على الطريق

إنّا فتحنا لك فتحا مبينا.. الإبراشي يبدأ أولى حلقاته على التليفزيون المصري بالقرآن

أخبار الزمالك.. عاشور يكشف حقيقة أحداث السوبر ومحمد صلاح يهاجم كهربا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كله بالحلال.. إماراتي يتزوج من 35 امرأة.. فيديو

شاهد.. عجوز تعثر على أختها البالغة من العمر 101 سنة بعد 47 عاما

رئيس الوزراء يتفقد مشروع النادي بأكتوبر .. ويكلف بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالصالة المغطاة لتسليمها للإتحاد الدولي لكرة اليد