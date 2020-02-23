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محمد رمضان بعد اتهامه بإهانة الجمهور: والله ماكنتش متفق مع الكلب

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:47 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان محمد رمضان، إنه ينتمي لأسرة بسيطة ووالده لم يحرمه من شئ بالرغم من أنه كان لا يملك جنيها واحدا في البنك ولا يمتلك قيراط أرض. 

وأضاف رمضان خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولي بالتليفزيون المصري» الذي يقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»،: « انا مش محتاج أدافع عن نفسي أنا بعمل خير.. فيه مكان باسم أمي في مستشفي 57357»، مشيرا إلى أن من يهاجمه هو صاحب فضل عليه لأنه دائما يدفعه إلى الأمام وإلى النجاح.

وأوضح محمد رمضان، أنه لم يقصد إهانة الذين يدعون إلى المقاطعة بفيديو الكلب الذي قام بنشره على السوشيال ميديا؛ قائلا: « والله الكلب ماشي بالصدفة ومكنش متفق معاه».

وعن التصوير مع سيارته الفارهة وممتلكاته قال: « العربيات اللي بشتريها بفرج عليها أمي ومراتي وبفرج جمهوري برضه على عربياتي»؛ مؤكدا أنه «شايل » الجدار بيني وبين وجمهوري وعمري ما استفزيت جمهوري .

وأكد رمضان، أن من لا يحب الخير إلى الناس لا يصلح أن يكون من جمهوره؛ مشيرا إلى أن هدفه من نشر ممتلكاته أمام الجمهور أنه صاحب فضل في ما وصل اليه من نجاح.
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