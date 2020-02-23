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رياضة

طارق العشري: الفوز بـ الكونفيدرالية هدفي مع المصري.. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:09 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي

وأشار "العشري" في تصريحات خاصة لبرنامج "الماتش"، إلى أن المصري يعاني من ظروف صعبة في الفترة الأخيرة، ولكنه يسعى لتخطي هذه المرحلة الصعبة، خاصة أن اللاعبين مقصرون في حق النادي والجماهير.

وتابع أن تدريب المصري تحد كبير له ولديه طموح كبيرة مع الفريق في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الجماهير ومجلس الإدارة لديهم رغبة في عودة الفريق المستوى المعتاد.

وأضاف أنه صمّم على الرحيل من حرس الحدود والانضمام للمصري وإدارة الحرس وافقت واحترمت رغبته.

وأردف: "المصري لديه قصور في حراسة المرمى وخط الدفاع ومباراة نهضة البركان قوية جدًا وخصم قوي ولابد من التعامل معه من الواقع الحالي".

واختتم تصريحاته قائلاً إنه سيعقد جلسة مع مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية لمناقشة عقوبة الـ100 ألف جنيه التي وقعت على اللاعبين.
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